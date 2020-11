Beautiful Anticipazioni 1 dicembre 2020: Katie ha bisogno di un trapianto o morirà!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le le Trame e le Anticipazioni di Beautiful del 30 novembre 2020. Nell’episodio della soap in onda su Canale5, Katie si risveglia in un letto di ospedale e scopre la verità. La poverina è disperata.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata dell'1 dicembre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5, a Katie viene diagnosticata una gravissima insufficienza renale e, perché guarisca, ha bisogno di un trapianto. Katie è disperata, non è facile trovare un donatore e a lei non resta molto tempo.

Beautiful Anticipazioni: Bill teme il peggio!

Katie cade a terra priva di sensi. Bill è sconvolto, chiede aiuto, mentre tenta invano di rianimare la Logan. Nulla da fare, lo Spencer è costretto a chiamare i soccorsi, specificando l'urgenza della situazione: Katie ha ricevuto anni prima un trapianto e Bill teme problemi legati al cuore. Sembra un maledetto scherzo del destino, da giorni la Logan diceva di sentire nel suo cuore, donatole dall'amato Storm, tutta la disapprovazione e il dolore del fratello per l'ingrata figlia Flo. Bill è quindi in ansia, teme che questa volta, possa davvero smettere di battere, portandogli via la sua Katie.

Katie può salvarsi solo con un trapianto, nella Puntata di Beautiful dell'1 dicembre 2020

La donna è ancora priva di sensi mentre gli infermieri la intubano e il dottor Armstrong effettua i primi test sulla paziente. Bill tenta invano di richiamarla a se ripetendole un disperato: "torna, ti prego... torna". Poi, tra lacrime e confusione, decide di informare Brooke e Donna, vuole che le sorelle di Katie siano li accanto a lei al risveglio. Quando le due sopraggiungono accompagnate da Ridge ed Eric, il medico è pronto a sciogliere la prognosi: si tratta dei reni. La poverina soffre di una grave insufficienza renale e l'unica via di salvezza sembra il trapianto.

Beautiful Anticipazioni: Katie scopre la verità ed è disperata!

Katie finalmente si sveglia e scopre la verità sulle sue condizioni. E' disperata all'idea di un nuovo trapianto e soprattutto è cosciente di quanto sia complicato trovare una compatibilità con il donatore che escluda il rigetto dell'organo. Un familiare sarebbe meglio, ma Chi? Vi anticipiamo che tutta la famiglia accetterà di sottoporsi ai test di compatibilità, ma per Katie non sarà una lotta semplice!

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40.

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful dal 30 novembre al 5 dicembre 2020