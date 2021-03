Beautiful Anticipazioni 1° Aprile 2021: Hope a Liam "E' stata Steffy a dividerci non Thomas!"

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame di Beautiful del 1° Aprile 2021. Nella Puntata in onda su Canale 5, Hope accusa Steffy di essere lei il vero problema e non Thomas. Poi incalza Liam: "cosa provi per lei?"

Hope incolpa Steffy e giustifica Thomas, nella Puntata di Beautiful del 1° aprile 2021

Hope è sconvolta, ha visto Steffy e Liam baciarsi, si è trattato di qualcosa di davvero inaspettato. La Logan aggredisce Liam, ha riflettuto sull'ultimatum dello Spencer ed era pronta a rinunciare all'affidamento di Douglas pur di non perderlo, ma lui l'ha tradita con Steffy. Liam tenta di spiegarsi, ma lei non lo lascia parlare, anzi, contrattacca: "E' stata sempre lei il problema non Thomas, faccio marcia indietro, Douglas resta mio figlio!". Liam insiste che si tratta di un'altra trappola del Forrester e quando la ragazza giustifica il fratellastro - dicendo che è cambiato - lo Spencer l'accusa di averlo trascinato nelle loro vite e di continuare a farlo.

Beautiful Anticipazioni: Thomas assiste al litigio da lontano

Nel frattempo da dietro la siepe, Thomas gongola vedendo i due litigare, mentre prova pietà per la debole sorella, Steffy, che tenta in ogni modo di addossarsi la colpa di quel bacio, senza essere lontanamente considerata da Hope. Thomas desidera un lieto fine per Steffy, ma è convinto che dovrebbe mostrare la sua stessa tenacia per riuscirci. La mossa del bacio è stata azzeccata, ma basterà per far rompere definitivamente Liam e Hope? Effettivamente a far capitolare Hope sarà qualcos'altro: una inaspettata ammissione dello Spencer sul conto di Steffy.

Beautiful Anticipazioni: Liam ammette di amare Steffy

Quando Hope incalzerà Liam pretendendo di conoscere i suoi sentimenti per la Forrester - "Tu ami Steffy?" - lui confermerà, lasciando entrambe le ragazze sconvolte - "Abbiamo un figlio insieme, Hope. Sì, la amo". Thomas sorride da dietro il recinto, sa che Hope non è disposta a condividere e che questa situazione sta facendo riemergere dubbi e paure riguardo alla sua relazione. Hope non deluderà le aspettative di Thomas, furiosa, dirà a Liam che è finita!

