Beautiful Anticipazioni 1 aprile 2020: E' Will confessa il misterioso cupido di Bill e Katie

Bill e Katie scoprono che è Will il responsabile della loro cena romantica. I due sono piacevolmente sorpresi dall'intraprendenza del bambino.

Nella puntata di Beautiful in onda oggi – mercoledì 1 aprile 2020 – Hope e Thomas guardano le foto di Caroline e promettono di tenere vivo il ricordo della Spencer nei loro cuori. Intanto Katie e Bill scoprono che il loro misterioso cupido è Will. Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni dell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5.

Hope aiuta Douglas a mantenere il ricordo di sua madre nella puntata di Beautiful dell'1 aprile 2020

Tra Douglas e Hope si rafforza l'affetto e il piccolo si sente protetto tra le braccia della Logan, che per lui sta diventando come una mamma. Hope e Douglas hanno stretto un patto – che si rivelerà pericoloso per la figlia di Brooke. I due si sono promessi di prendersi cura l'uno dell'altra. Thomas è felice di rivedere suo figlio sorridere e insieme alla Logan e al bambino, riguarda con affetto le foto di Caroline. I tre hanno intenzione di tenere vivo il ricordo della Spencer, che purtroppo ha lasciato tutti prima del tempo.

Beautiful anticipazioni: Bill e Katie scoprono che Will è il loro Cupido

Katie e Bill sono molto curiosi di sapere chi abbia organizzato la loro cena romantica. Hanno così riunito tutto i probabili "colpevoli" a casa della Logan. Justin, Donna e Wyatt sono stupiti di essere stati chiamati tutti insieme e si chiedono quale sia la ragione. Scoperto della cena romantica, prenotata a nome William Spencer, ai tre scappa da ridere. È chiaro ci sia lo zampino del piccolo Will e Bill e Katie cominciano a capire che il loro bambino sia più furbo di quanto credono. Il ragazzino confessa di aver pensato a tutto, affinché la sua famiglia si riunisse. Del resto, secondo lui, i suoi genitori sono destinati a stare insieme. Gli ex coniugi Spencer sono molto sorpresi e divertiti.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40.