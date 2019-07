Beautiful Anticipazioni 1 agosto 2019: Bill promette di non abbandonare Will

Anticipazioni TV

Bill si confida con Justin e gli rivela di essere furioso. Lo Spencer promette però di continuare a lottare per non perdere la custodia di Will.

Nelle anticipazioni della puntata di Beautiful di giovedì 1 agosto 2019, Bill si confida con Justin. Lo Spencer è furioso ma deve mantenere la lucidità per continuare a lottare per suo figlio, a tutti i costi. Nessuno gli toglierà la custodia del bambino soprattutto non Ridge Forrester. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 13.40 su Canale5.

Bill è una furia in questa puntata di Beautiful dell'1 agosto 2019

Bill è pronto ad affrontare la prova più importante della sua vita: il processo per la custodia del suo ultimogenito. È una situazione davvero difficile per lo Spencer che per la prima volta, si trova con le mani legate. Katie ha infatti sfoderato un'arma potente sposando Thorne prima dell'udienza. Il matrimonio con il Forrester è infatti molto utile a far pendere il giudice dalla sua parte. Bill però non demorde e informa Justin di voler mantenere la lucidità e lottare per suo figlio costi quel che costi. Gli rivela inoltre che in aula verrà chiamato un testimone d'eccezione: Brooke, l'unica a essergli stata vicino in questo complicato momento.

Katie e Throne novelli sposi in Beautiful

A casa di Katie, la novella sposa si gode i primi momenti dolci del suo matrimonio. Will è felice di vedere sua madre sorridere e Thorne gli ha assicurato di stargli vicino per sempre. La Logan, ora che ha costruito una nuova famiglia, è pronta ad affrontare il suo ex marito e spera che Bill venga punito per quello che ha fatto a lei e ai suoi figli. Il Forrester, da parte sua, promette alla moglie che vinceranno la causa e dopo aver ottenuto la custodia del piccolo, le farà una sorpresa.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40.