Beautifu e Terra Amara Anticipazioni: Puntate di oggi 27 maggio 2023

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautifu e Terra Amara - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 27 maggio 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautifu e Terra Amara, che andranno in onda oggi, 27 maggio 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 27 maggio 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 27 maggio 2023 - Brooke farà un bellissimo sogno. La Logan, dopo una cena con sua figlia, si addormenterà sul divano e sognerà di ricevere la visita di tutti gli uomini della sua vita, Ridge compreso. Al risveglio aprirà davvero la porta a Eric, che le assicurerà di starle vicino e le dirà di essere convinto al 100% che lei e suo figlio siano destinati a stare insieme per sempre. Intanto Steffy continuerà a voler indagare a fondo sulla questione Thomas/Sheila e Finn le darà il giusto sostegno. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 27 maggio 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 27 maggio 2023 - Saniye ora sa che la signora, andando a dare 10.000 lire turche ad Hatip, non ha estinto il debito contratto da suo marito. Il nuovo capo dei braccianti fa sapere a Gaffur che non gli chiederà di abbandonare il tetto coniugale soltanto perché la piccola Uzum, orfana, si è ormai affezionata a lui; dopodiché, raggiunge l'amante di Sermin e gli comunica che si occuperà personalmente di fargli riavere tutti i suoi soldi. Per finire, Saniye ordina a Gaffur di chiedere scusa al futuro cognato, Cetin, dato che lo aveva ingiustamente accusato di aver commesso il furto in questione! Qui la trama completa di Terra Amara.

