Beata Ignoranza con Marco Giallini e Alessandro Gassmann Stasera su Rai 3

Anticipazioni TV

Il film di Massimiliano Bruno ironizza sullo scontro tra vecchio e nuovo in materia d'educazione.

La commedia Beata ignoranza con Marco Giallini e Alessandro Gassmann va in onda stasera su Rai 3 alle 21:20. Diretto da Massimiliano Bruno, il film racconta di due professori di liceo, Filippo (Alessandro Gassmann) ed Ernesto (Marco Giallini), l'un contro l'altro armati quando si tratta di decidere sull'educazione degli studenti: se Filippo infatti abbraccia le nuove tecnologie e la comunicazione costante, Ernesto ritiene questa connessione a oltranza una pura condivisione di superficialità... ed è per i vecchi metodi. Chi vincerà fra questi due novelli Don Camillo e Onorevole Peppone?



Beata ignoranza: Il trailer del film - HD

Regista dal 2011 col grande successo di Nessuno mi può giudicare, Massimiliano Bruno, anche attore e sceneggiatore, ha proseguito il suo percorso nel solco della commedia con il satirico Viva l'Italia, Confusi e felici, Gli ultimi saranno ultimi, questo Beata Ignoranza e l'ultimo Non ci resta che il crimine, del quale è in arrivo un sequel.

Beata ignoranza ha ricevuto due nomination ai Nastri d'argento, per il miglior soggetto e per il miglior attore protagonista (ex aequo Giallini e Gassmann).