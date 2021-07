Battiti Live: tutti i cantanti della puntata di questa sera

Anticipazioni TV

Terzo appuntamento con Radio Norba Cornetto Battivi Live, l'evento musicale di Italia 1 condotto da Alan Palmieri con Elisabetta Gregoraci.

Dopo il successo delle prime puntate, giovedì 29 luglio in prima serata su Italia 1, terza puntata di “RADIO NORBA CORNETTO BATTITI LIVE”, presentato da Alan Palmieri con Elisabetta Gregoraci.

Anche per questa 19esima edizione il Castello Aragonese di Otranto ospiterà il palco di Radio Norba, ma la kermesse continuerà a mantenere la sua forte identità itinerante. 15 esibizioni, infatti, si svolgeranno “on the road” in altrettante location pugliesi, alcune televisivamente inedite: Polignano a Mare, Vieste, Barletta, Grottaglie, Santa Maria di Leuca, Martina Franca, Gallipoli, Gravina in Puglia, Fasano, Giovinazzo, Taranto, Bari, Brindisi, Foggia e Lecce.

Il pubblico presente al Castello Aragonese potrà interagire con gli artisti in scena, attraverso l’attrice e webstar Mariasole Pollio.

Come sempre, la rassegna accoglierà alcuni dei nomi più importanti della musica italiana e internazionale. Gli artisti che si esibiranno nella terza puntata: Sophie and The Giants con la hit “Right Now”, Sophie Scott duetterà poi con Michele Bravi in “Falene”; Purple Disco Machine; Bob Sinclair; Emma; Rocco Hunt e Ana Mena; Clementino e Nina Zilli; Noemi e Carl Brave; Mr. Rain; Lil Jolie che duetterà con Carl Brave in “Regole”; Il Tre; i Sottotono; Fred De Palma; Ermal Meta; Takagi e Ketra con Giusy Ferreri; Gaia.

Protagonisti delle esibizioni on the road saranno, invece, Alvaro Soler, da Bari; Arisa da Foggia e Mahmood da Taranto.

Il terzo appuntamento con Battiti Live ci aspetta questa sera a partire dalle 21.15 su Italia 1