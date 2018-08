Battiti Live: stasera su Italia 1 la prima tappa del festival musicale pugliese

Parte stasera, giovedì 2 agosto 2018, da Ostuni, il viaggio di Battiti Live, il festival itinerante di Radionorba che farà tappa in tutte le piazze più belle di Puglia e Basilicata. A partire dalle 21.15 le note delle canzoni più amate di questa stagione risuoneranno tra palco, radio e piccolo schermo con la messa in onda in prima serata del canale giovane di Mediaset, Italia 1. Confermatissimi i conduttori Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri.

Ma scopriamo chi saranno gli ospiti, grandi cantanti italiani e internazionali, di questa sedicesima edizione della kermesse più popolare del sud Italia:

Sul palcoscenico allestito nella “Città Bianca” si esibiranno, Fabrizio Moro ed Ermal Meta, Ultimo, Emma Marrone, Irama, Betta Lemme. E ancora, i terzetti protagonisti di due dei tormentoni più forti di quest’estate: Elodie, Guè Pequeno e Michele Bravi, e Giusy Ferreri con Takagi & Ketra.

A scaldare il pubblico di Ostuni arriva anche Gabry Ponte, il dj seguirà tutte le tappe del Festival proponendo dj-set live unici che faranno ballare il pubblico in piazza, ma anche a casa. L'evento potrà inoltre essere seguito e commentato sui social utilizzando l’hashtag ufficiale #BattitiLive, inoltre l'intero tour vedrà la presenza della nota webstar Mariasole Pollio - centinaia di migliaia di followers in rete e già qualche esperienza da attrice in tv - la quale darà voce al pubblico presente in piazza attraverso mini interviste.

I prossimi appuntamenti televisivi con Battiti Live, nella prima serata di Italia 1, sono: il 9 agosto da Lecce, il 16 agosto da Andria, il 23 agosto da Melfi, il 30 agosto da Bari.