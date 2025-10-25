TGCom24
Home | TV | Anticipazioni | Ballando con le stelle | Ballando con le Stelle, le anticipazioni della puntata di sabato 25 ottobre
Schede di riferimento
Ballando con le stelle
Ballando con le stelle
Anticipazioni TV

Ballando con le Stelle, le anticipazioni della puntata di sabato 25 ottobre

Anita Nurzia

Oggi, sabato 25 ottobre 2025, in prima serata, su Rai 1, la quinta puntata di Ballando con le Stelle, il dance show condotto da Milly Carlucci.

Ballando con le Stelle, le anticipazioni della puntata di sabato 25 ottobre

Ballando con le stelle il dance show condotto da Milly Carlucci torna oggi, sabato 25 ottobre alle 21.25 su Rai 1 per un’altra serata all’insegna della sfida e della competizione.

Ballando con le stelle: le anticipazioni della puntata di sabato 25 ottobre 2025

Lo straordinario cast composto da Vip continua a regalare travolgenti esibizioni dal vivo e ad appassionare il pubblico con i racconti personali e storie di vita vissuta.
Ballerina per una notte della quinta puntata sarà Maria Esposito. L’attrice, dopo il grande successo di “Mare Fuori”, promuoverà il film che è presentato al festival del Cinema di Roma “io sono Rosa Ricci” lo spin off di Mare fuori. Maria Esposito, sabato 25 ottobre scenderà in pista per una esibizione spettacolare, un mix di pase doble e flamenco con Luca Urso, ballerino di fama internazionale, nonché marito di Alessandra Tripoli.

Tornando alla gara, la puntata scorsa è stata vinta dalla coppia formata da Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca, che quindi parte con 10 punti, seguita da quella composta da Francesca Fialdini e Giovanni Pernice, Dopo settimane di interminabili prove, queste le coppie che scenderanno in pista sabato 25 ottobre: Andrea Delogu-Nikita Perotti; Barbara D’Urso-Pasquale La Rocca; Emma Coriandoli-Simone Di Pasquale; Fabio Fognini-Giada Lini; Filippo Magnini- Alessandra Tripoli; Francesca Fialdini-Giovanni Pernice; Beppe Convertini-Veera Kinnunen; Marcella Bella-Chiquito; Martina Colombari-Luca Favilla; Nancy Brilli- Carlo Aloia; Paolo Belli-Anastasia Kuzmina; Rosa Chemical- Erica Martinelli.

Come sempre, una coppia al termine della puntata, potrebbe essere eliminata, ma tutte, a distanza di qualche settimana, avranno la possibilità di rientrare in gara, a condizione però di continuare a studiare con impegno e costanza. Molte le prove che le tredici coppie in gara affrontano ogni sabato sera: balli caraibici, standard, latino-americani, ma dovranno anche sottoporsi a delle prove a sorpresa che saranno valutate dalla giuria di esperti e da quella popolare.

I Vip in gara, affiancati dai loro maestri, per la quinta puntata hanno realizzato coreografie ancora più difficili, per conquistare i telespettatori e la giuria in studio capitanata da Carolyn Smith. Al suo fianco: Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli.
Come di consueto, al fianco di Rossella Erra ci sono Sara Di Vaira e Matteo Addino sempre nella veste di “Tribuni del popolo”. Le tre voci avranno la possibilità di contestare le votazioni e in una fase della gara di smentirle premiando qualcuno dei concorrenti “penalizzati”. Il giudizio finale su eliminazioni e promozioni spetterà sempre al pubblico da casa che avrà la possibilità di partecipare alla gara votando le coppie preferite direttamente sui social, dai profili ufficiali di Ballando con le stelle. Come sempre, sarà presente anche Alberto Matano, conduttore di “La Vita in Diretta”.

La musica di ogni singola puntata è affidata alla Paolo Belli Big Band. I brani, suonati rigorosamente live, sono riarrangiati e adattati da Luigi Saccà ai tanti stili di ballo che in ogni puntata le coppie in gara presentano in pista.

La quinta puntata della ventesima edizione di Ballando con le Stelle ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.25 su Rai1

Scopri le ultime news su Ballando con le Stelle

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Ballando con le stelle
Ballando con le stelle
Anita Nurzia
  • Co-responsabile della sezione TV
  • Autore del romanzo "Cento Battiti al Minuto"
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Direzione Sanremo 2026 con Carlo Conti a Il Festival dello Spettacolo: ecco le ultime rivelazioni del conduttore sul Festival
anticipazioni TV Direzione Sanremo 2026 con Carlo Conti a Il Festival dello Spettacolo: ecco le ultime rivelazioni del conduttore sul Festival
Forbidden Fruit: Chi è Safak Pekdemir? Tutto sulla bella Zehra della Soap Turca
anticipazioni TV Forbidden Fruit: Chi è Safak Pekdemir? Tutto sulla bella Zehra della Soap Turca
Clizia Incorvaia ancora contro Francesco Sarcina: "Mi ha tradita con mezza Italia"
news VIP Clizia Incorvaia ancora contro Francesco Sarcina: "Mi ha tradita con mezza Italia"
Amici 25: Chi è Valentina Pesaresi? Età, Fidanzato, Instagram. Tutto sulla Cantante del Talent di Canale5
news VIP Amici 25: Chi è Valentina Pesaresi? Età, Fidanzato, Instagram. Tutto sulla Cantante del Talent di Canale5
Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni: Adelaide scopre di essere stata tradita e reagisce così!
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni: Adelaide scopre di essere stata tradita e reagisce così!
La Promessa Anticipazioni Spagnole: Cristobal Ballesteros è il nuovo maggiordomo capo, Don Ricardo è stato silurato!
anticipazioni TV La Promessa Anticipazioni Spagnole: Cristobal Ballesteros è il nuovo maggiordomo capo, Don Ricardo è stato silurato!
La forza di una donna, Anticipazioni e Trame Turche: Sirin ha una nuova nemica! Ecco di chi si tratta...
anticipazioni TV La forza di una donna, Anticipazioni e Trame Turche: Sirin ha una nuova nemica! Ecco di chi si tratta...
Grande Fratello, Fiordaliso lancia il nuovo singolo: nel video compaiono i suoi ex coinquilini
news VIP Grande Fratello, Fiordaliso lancia il nuovo singolo: nel video compaiono i suoi ex coinquilini
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV