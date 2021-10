Ballando con le Stelle: al via Stasera la Sedicesima Stagione del talent show di Milly Carlucci

Anticipazioni TV

Parte stasera la nuova edizione di Ballando con le Stelle, il talent condotto da Milly Carlucci: una sedicesima edizione che è già avvolta da qualche polemica, ma soprattutto dalla consueta energia...

Al via stasera su Rai 1 in prima serata la sedicesima edizione di Ballando con le Stelle, il grande successo presentato come sempre dall'energica Milly Carlucci, ancora molto atteso dai fan, anche se quest'anno la vigilia si è ammantata di qualche polemica: alcune proteste hanno riguardato la scelta di concorrenti "irrequieti" come Morgan e Arisa (già difesi con decisione e rispetto da Milly), sia l'assenza di beniamini del programma come Raimondo Todaro, passato alla concorrenza di Amici. Il recente annuncio delle coppie, seguito a quello dei concorrenti, ha alimentato però anche la curiosità di vedere all'opera personaggi noti del piccolo schermo e dello spettacolo italiano. Leggi anche Ballando con le stelle, Andrea Iannone già intimo con Lucrezia Lando

Ballando con le stelle, le coppie che si sfideranno nella sedicesima edizione

Come sempre Ballando con le stelle prevede una gara di danza ad eliminatorie, dove ogni coppia è formata da un vip ballerino non professionista e da un professionista che lo assiste nell'esibizione, tra prove e insegnamenti preziosi. Quest'anno si sfideranno davanti alla giuria composta da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Ivan Zazzaroni le coppie formate da: Al Bano e Oxana Lebedew, Alvise Rigo e Tova Villför, Andrea Iannone e Lucrezia Lando (tra i quali sembra già esserci del tenero), Arisa e Vito Coppola, Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale, Fabio Galante e Giada Lini, Federico Lauri e Anastasia Kuzmina, Memo Remigi e Maria Ermachkova, Mietta e Maykel Fonts, Morgan e Alessandra Tripoli, Sabrina Salerno e Samuel Peron, Valeria Fabrizi e Giordano Filippo, Valerio Rossi Albertini e Sara Di Vaira.

Nonostante le proteste per un cast piuttosto attempato, il programma parte e con ogni probabilità confermerà i suoi usuali buoni ascolti, anche se Milly Carlucci ha dovuto accettare qualche rifiuto illustre, come il campione olimpico Marcell Jacobs: lusingato dalla proposta, si è detto però troppo preso dalla sua carriera sportiva per sacrificarla al mondo dello spettacolo. La conduttrice inoltre ha confermato una sfida sottotraccia, dichiarando a Oggi: "Abbiamo avuto il taglio del 15% rispetto all’anno scorso. Sono preoccupata perché il mercato è molto aggressivo. Ci sono una serie di canali e di piattaforme che possono offrire ai personaggi cifre che noi non possiamo permetterci."





Ballando con le Stelle va in onda stasera, dalle 20.35 su Rai1.