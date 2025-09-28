Balene - Amiche per sempre: stasera su Rai 1 la seconda puntata della serie

Anticipazioni TV

Tornano in prima serata per il secondo appuntamento col pubblico di Rai 1 le protagoniste di Balene - Amiche per sempre, Carla Signoris e Veronica Pivetti. Vediamo la trama della seconda puntata.

Va in onda stasera in prima serata su Rai 1 il secondo appuntamento con la serie Balene - Amiche per sempre, che è stata accolta molto bene dal pubblico, conquistando la fascia del prime time domenicale con il 19.4% di share e 2.781.000 spettatori. La storia di due donne sessantenni, che si rimettono in gioco dopo essersi trovate al funerale di Adriana, una terza amica di università morta in circostanze sospette, tra equilibri messi in discussione, rapporti famigliari, ironia e un pizzico di trama gialla, ha sicuramente avuto un certo appeal sul pubblico femminile, anche se il cast, capitanato da Carla Signoris e Veronica Pivetti, ha dalla sua molti noti e amati volti maschili, come quelli di Filippo Scicchitano, Paolo Sassanelli e Giorgio Tirabassi. In attesa di scoprire se la serie, liberamente tratta da un romanzo di Barbara Cappi e Claudia Giardiello, prodotta da FastFilm con Rai Fiction, riuscirà a mantenere il suo potere d'attrazione, vediamo cosa ci riserva la trama di questa seconda puntata, composta, come al solito, da due episodi da 50 minuti.

Balene - Amiche per sempre: la trama della seconda puntata

Decisa a far luce sul mistero, Evelina (Pivetti) si immerge nelle ricerche, recandosi all'associazione SOS Balene e scoprendo che Fosco, dopo la rottura con Adriana (Manuela Mandracchia), aveva già intrapreso una nuova relazione. Come se non bastasse, in Accademia la professoressa cerca di evitare in tutti i modi la vicinanza con Riccardo (Tirabassi). Dall’altra parte, Milla (Signoris) prende le misure con il nuovo lavoro al pastificio invocando l’aiuto di Cesare (Stefano Pesce), legale dell’azienda con cui sembra esserci un trascorso, qualcosa in sospeso. Ma l’avvocato è a conoscenza di un segreto che Walter (Sassanelli) e Flaminia (Laura Adriani) le stanno nascondendo e che è cruciale per la sopravvivenza del pastificio. Nonostante gli impegni lavorativi, Milla aiuta Evelina a rivoluzionare il look: è l'inizio di una nuova, audace fase della sua vita. Per portare avanti la loro indagine, le due amiche s’intrufolano a casa di Adriana in Ancona. Qui vengono sorprese da Fosco che confessa: avevano preso strade diverse da tempo e anche Adriana si era di nuovo innamorata.

Il computer di Adriana riappare misteriosamente ma il video sospetto — in cui Adriana appariva raggiante insieme a una persona non ben definita e che Evelina aveva scoperto durante il trasloco — sembra essere scomparso nel nulla. Fortunatamente, lei e Milla riescono a raccogliere altri indizi. Tra questi, scoprono che la donna, poco prima di morire, aveva litigato con il suo burbero vicino di casa, Pancotti (Luigi Di Fiore). Intanto, Milla scopre il debito a sei zeri del pastificio e la vendita appare l'unica via d'uscita. Tuttavia, durante la trattativa con l’acquirente, la gelosia di Milla dettata dalla scoperta che Walter si è trasferito dall'amante, fa saltare l’affare. Ma Milla non ha nemmeno il tempo di realizzare, che corre da Evelina: l’amica infatti l’ha chiamata in preda al panico dopo un appuntamento romantico a casa di Riccardo. Nel frattempo, Flaminia consiglia ad Emanuele (Scicchitano) la sua osteopata, Susanna, non prevedendo che fra i due potrebbe esserci sintonia.

Appuntamento dunque stasera su Rai 1 per la seconda puntata di Balene - Amiche per sempre. E se avete perso la prima, la trovate come al solito su RaiPlay.