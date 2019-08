Bake Off Italia - Dolci in forno: stasera riparte il cooking show di Real Time

Anticipazioni TV

Appuntamento con la settima edizione del programma condotto da Benedetta Parodi.

Stasera, venerdì 30 agosto alle 21,10 su Real Time, parte la settima edizione di Bake Off Italia - Dolci in forno, il cooking show condotto da Benedetta Parodi. Il programma si preannuncia ricco di novità, a partire dal nuovo set e dagli ospiti.

Bake Off Italia - Dolci in forno, anticipazioni di stasera

Diciotto aspiranti pasticceri si sfidano in un vivace set stile anni Cinquanta, seguiti dai giudici Ernst Knam, Clelia d’Onofrio e Damiano Carrara, incaricati di nominare il Miglior pasticcere amatoriale d’Italia. La nuova location, Villa Borromeo d'Adda ad Arcore, è uno dei gioielli artistici della Lombardia e dell’Italia. Qui, l’immancabile tendone dello show è diventato un’allegra cittadina americana, mentre l'angolo dei giudici è una cucina casalinga dove si respira profumo di ciambellone. Alberobello in Puglia, Vignola in Emilia Romagna e Disneyland Paris in Francia sono invece le location delle esterne.

Nella prima puntata la conduttrice accoglie, insieme ai giudici, i diciotto concorrenti che devono affrontare tre sfide in ogni episodio:

Prova creativa : ogni partecipante può dare sfogo alla propria inventiva, reinterpretando dei classici della pasticceria;

: ogni partecipante può dare sfogo alla propria inventiva, reinterpretando dei classici della pasticceria; Prova tecnica : gli aspiranti pasticceri devono dimostrare il loro livello di abilità e manualità, i giudici assaggiano poi le creazioni al buio;

: gli aspiranti pasticceri devono dimostrare il loro livello di abilità e manualità, i giudici assaggiano poi le creazioni al buio; Prova sorpresa: novità di questa edizione, architettata appositamente da Clelia D’Onofrio per mettere in difficoltà gli sfidanti.

Per questa nuova stagione, gli ospiti d’eccezione di ogni episodio rivestono anche il ruolo di giudici: Gabriele Bonci, Benedetta Rossi, il cast di Cortesie per gli ospiti (Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi, Diego Thomas), Vittoria Aiello, Renato Ardovino e Antonino Cannavacciuolo.

Bake Off Italia - Dolci in forno va in onda questa sera alle 21,10 su Real Time.