Bad Moms: Il Film Stasera su Canale 5 con le Mamme molto cattive

Mila Kunis, Kristen Bell, Jada Pinkett Smith, Kathryn Hahn Annie Mumolo, e Christina Applegate sono le protagoniste della commedia in onda questa sera alle 21.20 su Canale 5.

L'arrivo al cinema nel 2016 di Bad Moms - Mamme molto cattive (in onda stasera alle 21.20 su Canale 5) non passò inosservato, se non altro per il poster che lo accompagnava, con le tre protagoniste principali che esibivano un bel dito medio alzato.

Di sicuro non passò inosservata l'uscita del film negli USA, dove questa commedia di Jon Lucas e Scott Moore, creatori di Una notte da leoni, superò abbondantemente quota 100 milioni di dollari al box office.

Bad Moms - mamme molto cattive, vero e proprio girl power movie, racconta di tre giovani mamme, con una vita apparentemente armoniosa ed appagata, si troveranno sulla soglia di una crisi esistenziale. Nel tentativo di recuperare una libertà perduta, decideranno di staccare la spina, rompere questa bolla di finta perfezione e dedicarsi a una vita più esuberante tra eccessi, spensieratezza e molti bicchieri di troppo...



Bad Moms - mamme molto cattive: Trailer italiano Red Band - HD

Con cast tutto al femminile composto da Mila Kunis, Kristen Bell, Kathryn Hahn, Christina Applegate, Annie Mumolo e Jada Pinkett Smith, il film "è una commedia che molto più intelligente di quanto sembri nonostante non sia perfetta come Thelma & Louise e non si contraddistingua (come invece i vari Una notte da leoni) per una sceneggiatura ineccepibile e sempre ben ritmata. Leggi la nostra recensione completa di Bad Moms - Mamme molto cattive.

La trama ufficiale del film:

Amy Mitchell ha una vita apparentemente perfetta: un matrimonio fantastico, dei bambini adorabili, una bella casa e una carriera. Tuttavia è esausta a tal punto che sta per perdere la testa. Stufa, unisce le forze con altre due mamme super stressate in una missione per liberarsi dalle responsabilità convenzionali, darsi alla pazza gioia ed entrare in rotta di collisione con la regina dell’Associazione Insegnanti-Genitori e la sua cricca di mamme perfette.

L'anno successivo, nel 2017, il film ha avuto un sequel uscito in Italia con il titolo di Bad Moms 2: Mamme molto più cattive.

