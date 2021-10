Back to School: Anticipazioni e concorrenti del nuovo programma di Nicola Savino

Anticipazioni TV

Ecco di cosa parla Back to School, nuovo programma di Nicola Savino in onda a novembre su Italia 1, e chi sono i concorrenti.

Incubi sul temuto esame della quinta elementare? Non c’è modo migliore per esorcizzarli che ripetere l’esperienza. Back to School, il nuovo programma di Nicola Savino, permetterà a 25 Vip di rifare una delle prove storiche della scuola italiana. Ecco le Anticipazioni sul nuovo show di Italia 1 e sui concorrenti ufficiali.

Back To School: tutte le anticipazioni

Venticinque Vip sono pronti a mettersi alla prova, studiare duramente, organizzare gruppi di sostegno per superare l’esame di quinta elementare, uno degli step storicamente più temuti dai ragazzi italiani. Nicola Savino porterà i suoi concorrenti indietro nel tempo con il nuovo programma Back To School. Tra lezioni private, interrogazioni spassose e duro impegno, i partecipanti al programma dovranno impegnarsi per superare l’odiatissimo esame.

I primi 16 “Ripetenti”, che hanno accettato di mettersi in gioco e provarci, sono: Evaristo Beccalossi, Paola Caruso, Clementino, Denis Dosio, Antonella Elia, Eleonora Giorgi, Jonathan Kashanian, Roberta Lanfranchi, Andrea Lo Cicero, Vladimir Luxuria, Benedetta Mazza, Enzo Miccio, Ignazio Moser, Random, Giulia Salemi e Nicola Ventola.

Back to School ci aspetta a partire da novembre, in prima serata, su Italia 1.