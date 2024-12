Attacco al Potere - Paris Has Fallen: da Stasera, 2 dicembre 2024, in Prima Visione su Italia 1

Anticipazioni TV

Arriva stasera, lunedì 2 dicembre 2024, Attacco al Potere – Paris Has Fallen, spinoff dell’acclamata saga cinematografica. La serie va in onda in prima serata – e in prima visione assoluta – su Italia 1 ed è composta da otto episodi, otto piccoli ma curatissimi film d’azione. Scopriamo insieme la trama di questo imperdibile appuntamento.

Attacco al Potere – Paris Has Fallen: da stasera in prima serata su Italia1

Attacco al Potere – Paris Has Fallen è stata girata tra Parigi e Londra ed è ispirata all’adrenalinica saga cinematografica Attacco al Potere. Dopo i tre blockbuster - Olympus Has Fallen, London Has Fallen, Angel Has Fallen - e un quarto in lavorazione, Night Has Fallen, il franchise cinematografico si declina nello spinoff seriale diretto da Oded Ruskin e da Hans Herbots. Tra i produttori anche Gerard Butler. Negli episodi vedremo servizi francesi e inglesi – la DGSE e l’MI6 - politici di primo piano, scorte, complotti, misteri, clamorosi colpi di scena. Tutti questi saranno gli elementi di una serie che attinge dalla vita quotidiana, per raccontare storie sorprendenti e realistiche.

Vincent Taleb – interpretato da Tewfik Jallab – è a capo della scorta del Ministro della Difesa Francese. Durante un evento all’ambasciata britannica a Parigi, un manipolo di sicari - guidati dall’ex capitano della Légion Étrangère Jacob Pearce, interpretato da Sean Harris - scatena il caos. Il suo obiettivo è eliminare tutti quelli che lo hanno abbandonato nelle mani dei talebani. Nella task force che viene chiamata a contrastare il folle piano dell’ex militare, c’è Taleb, che collabora con l’agente Zara Taylor, interpretata da Ritu Arya, agente dell’MI6. Taleb e Taylor possono fare affidamento solo l'uno sull'altra: c’è una talpa nel team…

Oltre all’azione, sullo sfondo, c’è la liaison tra Taleb e Madame le Présidente de la République, Juliette Levesque, interpretata da Emmanuelle Bercot, ma anche una relazione tra Taylor e Théa, Camille Rutherford. Nel cast c’è anche Laurent Lucas nei panni di Pascal Moulin, l’ad di una potente azienda attiva nell’industria della difesa.

