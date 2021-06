Atlantic Crossing, Kyle McLachlan è Franklin Roosevelt nella miniserie su Rai3

Anticipazioni TV

La miniserie Atlantic Crossing racconta la fuga in America della famiglia reale norvegese, all'indomani dell'invasione nazista del 1940. Focus sul rapporto tra la principessa Marta e Roosevelt, interpretato dal grande Kyle McLachlan.

Atlantic Crossing è una miniserie storica in tre appuntamenti, in onda su Rai 3: la seconda puntata ci aspetta stasera alle 21:20, la prima è già su Rai Play e la terza sarà trasmessa martedì 29 giugno. È interpretata dal grande Kyle McLachlan, l'agente Cooper di Twin Peaks, qui nei panni del Presidente degli Stati Uniti Franklin D. Roosevelt: ci si concentra sul suo rapporto con i reali di Norvegia, nel 1940 in fuga dalla madrepatria dopo l'invasione nazista.

Atlantic Crossing, il ruolo della principessa Märtha in una svolta storica

Nello specifico, mentre Re Haakon VII e il principe ereditario Olav fuggirono a Londra, la principessa ereditaria Märtha (la Sofia Helin di The Bridge) con i suoi tre figli riparò da rifugiata politica negli Stati Uniti. Qui cercò di convincere Roosevelt a sostenere la Norvegia e l'Europa nell'affrontare la minaccia della Germania di Hitler, incontrando prima resistenze da parte del Presidente, che voleva assecondare l'America nel tenersi fuori dalla piaga della guerra. A quel punto Märtha cambiò atteggiamento, senza timore di destare scandali con una condotta sotto i riflettori, per attirare l'attenzione sulla causa. La miniserie tocca anche il matrimonio, "non convenzionale" e da sempre avvolto un po' nel mistero, di Roosevelt con sua moglie Eleanor, ma soprattutto riflette sul ruolo fondamentale che Märtha potrebbe aver avuto nello sbloccare nel 1941 il "Lend-Lease Act" degli Stati Uniti, per aiutare la Gran Bretagna nella necessaria reazione contro il Nazismo.

Atlantic Crossing è una coproduzione interazionale norvegese, diretta da Alexander Eik, anche coautore della sceneggiatura con Linda May Kallestei.