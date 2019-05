Aspettando Pets 2, Sky Cinema presenta "Amici Animali"

In occasione dell'uscita nei cinema italiani il 6 giugno di Pets 2 - Vita da animali, da sabato 1 a domenica 9 giugno Sky Cinema Collection presenta AMICI ANIMALI, una collezione di oltre 40 titoli per tutta la famiglia dedicata agli animali più teneri e simpatici del grande schermo. Disponibile anche su Sky On Demand, in mobilità su Sky Go e in streaming su NOW TV.

Da non perdere domenica 2 giugno dalle 21.15 il film Pets - Vita da Animali, primo capitolo delle avventure di Max, Chloe, Nevosetto e tutti i loro amici:



Pets - Vita da animali: Clip esclusiva per messa online su Sky Cinema - HD

Il film sarà preceduto e seguito da una clip in anteprima esclusiva di Pets 2.

Inoltre, sabato 8 giugno dalle 18.00 la programmazione sarà dedicata all'Ocean Day, la giornata mondiale degli oceani istituita dall'ONU, con 4 film che valorizzano le bellezze del mare: Il Delfino (ore 18), Flipper (ore 19.30), Qualcosa di straordinario (ore 21.15), il racconto basato su una storia vera in cui il reporter John Krasinski e la volontaria di Greenpeace Drew Barrymore si mobilitano per salvare tre balene intrappolate nei ghiacci, e Le meraviglie del mare (ore 23.05), documentario diretto da Jean-Michel Cousteau, figlio del celebre esploratore, e Jean-Jacques Mantello, un emozionante viaggio alla scoperta degli oceani che lancia anche un grido di allarme per la loro salvaguardia.

Tra i titoli presenti nella collezione successi cinematografici come Belle e Sebastien - Amici per sempre, la tenera amicizia fra un coraggioso ragazzino e uno splendido esemplare di patou; Italo, trasposizione di un'incredibile storia vera in cui un cane randagio arriva a Scicli e conquista il cuore dei suoi abitanti in con Marco Bocci; Un poliziotto a quattro zampe, l’action-comedy con James Belushi; Show Dogs - Entiamo in scena, la Spy-comedy nel mondo dei concorsi di bellezza per cani.



E ancora, non mancheranno titoli divertenti per tutta la famiglia come Stuart Little - un topolino in gamba , la commedia con Hugh Laurie e Geena Davis in cui un topolino diventa la mascotte di una famiglia facendo scatenare l'ira del loro gatto; I Pinguini di Mr. Popper, in cui Jim Carrey interpreta un uomo d'affari di New York che eredita 6 pinguini da tenere in appartamento; Peter Rabbit, in cui l'irriverente personaggio creato da Beatrix Potter è alle prese con un burbero vicino di casa, interpretato da Domhnall Gleeson.