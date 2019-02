Aspettando gli Oscar su Paramount Channel con Carolina Crescentini e Riccardo Trombetta

Su Paramount Channel, il canale di intrattenimento di Viacom International Media Networks Italia, visibile sul 27 del digitale terrestre e sul canale 27 di Tivusat, dal 16 al 26 febbraio arriva Paramount Academy. In palinsesto ci saranno una serie di film, candidati o vincitori ai Premi Oscar, che hanno illuminato il grande schermo, entrando a far parte di diritto nella storia della settima arte.

In vista della celebrazione più attesa da tutti gli appassionati di cinema, inoltre, da lunedì 18 a domenica 24 febbraio Riccardo Trombetta e l’attrice Carolina Crescentini faranno il loro speciale countdown in Aspettando la notte delle stelle, durante il quale racconteranno le nomination alle più importanti categorie dei Premi Oscar 2019, lanciando anche i loro pronostici e tante curiosità. Lunedì 25 febbraio Riccardo e Carolina, insieme al critico cinematografico e regista Marco Spagnoli, commenteranno poi i vincitori e i momenti speciali della cerimonia ne La notte delle stelle (entrambe sono produzioni di Coming Soon).