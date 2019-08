Aspettando Fast & Furious - Hobbs & Shaw; una programmazione speciale di Sky

Anticipazioni TV

In attesa dell'arrivo del film, al cinema dall'8 agosto, Sky Cinema e Premium Cinema Energy propongono una programmazione speciale dedicata all celebre saga e ai due protagonisti principali del film: Dwayne Johnson e Jason Statham.

In occasione dell'uscita in sala di Fast & Furious - Hobbs & Shaw, nei cinema italiani dall'8 agosto, Sky propone una programmazione dedicata al nuovo capitolo della saga.



Venerdì 2 agosto dalle 21 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema Due andrà in onda una puntata speciale di "100X100 Cinema" interamente dedicata al film.

A seguire sui due canali andrà in onda una clip in anteprima esclusiva del film distribuito da Universal.



Sabato 3 agosto a partire dalle 11.50 su Premium Cinema Energy andrà in onda una maratona con i primi sette capitoli della saga di "Fast & Furious".

Domenica 4 agosto, invece, riflettori puntati sui due attori protagonisti del nuovo film Dwayne Johnson e Jason Statham: su Sky Cinema Uno, una maratona con alcuni dei film più famosi dei due pesi massimi del cinema.



Si inizierà alle 11.15 con In the Name of The King con Statham protagonista del fantasy tratto dal videogioco Dungeon Siege; si prosegue poi alle 13.25 con Dwayne Johnson, protagonista con Karen Gillan e Jack Black del sequel campione d'incassi del film con Robin Williams Jumanji - Benvenuti nella Giungla; Dwayne Johnson torna nell’avventura nella giungla brasiliana con Christopher Walken Il Tesoro dell'Amazzonia (ore 15.30), e nell'action infuocato con Neve Campbell Skyscraper (ore 17.20).



Alle 19.05 ritorna Jason Statham nell'action che ricostruisce la storica rapina del 1972 ai danni della Baker Street Bank di Londra, La rapina perfetta; mentre in prima serata, alle 21.15, Dwayne Johnson è in cerca di vendetta in Faster con Billy Bob Thornton. Chiude la programmazione Jason Statham nell'action per le vie di Londra Blitz, in onda alle 23.00.