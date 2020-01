Arturo Brachetti e Syed Hasnain ospiti stasera a Stati Generali

Anticipazioni TV

Dopo la pausa natalizia, va in onda stasera su Rai 3 un nuovo appuntamento con lo show condotto da Serena Dandini. Tra gli ospiti: Arturo Brachetti e Syed Hasnain.

Stasera, giovedì 9 gennaio 2020, dopo la pausa natalizia, torna Stati Generali di Serena Dandini. La nuova puntata andrà in onda alle 21.20 su Rai 3. Il programma, tra fantasia, realtà, e satira, sia quella politica che quella di costume, ci mostra la situazione del nostro Paese.

Stati Generali: Anticipazioni ed Ospiti della puntata di stasera

Nella quinta puntata di stasera, Sabina Guzzanti interpreterà Virginia Raggi. La sindaca di Roma traccerà un bilancio della sua gestione e anticiperà i suoi progetti per il nuovo anno. La signorina Vaccaroni di Cinzia Leone, ancora con gravissimi problemi economici, invece, ci parlerà della novità finanziaria da poco entrata in vigore.

Dal Raiphone: esclusive rivelazioni direttamente dagli archivi segreti di Andreotti (Neri Marcorè), l'immancabile “Tuttorial” di Lillo e la video-chiamata di Mina (Lucia Ocone).

Alessandro di Battista (Edoardo Ferrario) sarà in collegamento, mentre Franca Leosini, imitata da Germana Pasquero, proverà a mettere sotto torchio il giornalista Maurizio Mannoni - quello vero - nelle sue "Storie Maledette". Carlotta Natoli, invece, si trasformerà in Cleopatra per la rubrica "Donne nel Tempo".

Il duo cultural-musicale Legge e Bacchelli (Rocco Tanica ed Elio) c'intratterrà con performance live e ci svelerà i segreti della musica classica; in più, ci sarà la giovane band I Siberia.

Si "iscrivono a parlare" agli Stati Generali due oratori d'eccezione: Geppi Cucciari - con un brano scritto per lei da Mattia Torre - e Gherardo Colombo, il quale ci parlerà di un Paese immaginario in cui tutte le regole sono sovvertite.

Sul divano rosso, Serena Dandini intervisterà Arturo Brachetti, il più grande trasformista italiano. Syed Hasnain, rifugiato politico da anni in Italia, ci racconterà del suo lungo e difficile viaggio dall'Afghanistan a Roma.

Martina Dell’Ombra presenterà un fascicolo della sua improbabile Enciclopedia, "L'arte in un minuto"; il sondaggista Massimo Stima (Edoardo Ferrario) prevederà quali saranno i trend del 2020 e Winona la Rider (Lucia Ocone) ci racconterà il mondo del precariato. I The Pills, con una nuova puntata de "Ai confini de tipo adesso" ci spingeranno a riflettere sul potere che hanno le fake news, mentre le Sbratz esploreranno i pro e i contro dell'essere single a trent'anni. Gustav e Luca ci porteranno alla scoperta del mondo leghista, Natalino Balasso ci condurrà nel nord-est, terra della nostra piccola e media impresa, mentre le news sono affidate come sempre al TG Lercio. La sigla finale sarà improvvisata anche questa volta da Elianto.

Non perdete il quinto appuntamento di stasera con Stati Generali, in onda su Rai 3 alle 21.20.