Arrivano i Prof: Stasera in prima visione su Rai 1 il film con Claudio Bisio e Lino Guanciale

Anticipazioni TV

Alle 21.25 va in onda la commedia di Ivan Silvestrini uscita l'anno scorso.

Una prima visione da non perdere è quella che ci offre Rai 1 stasera alle 21.20 con la commedia Arrivano i Prof, interpretata da due beniamini del pubblico come Claudio Bisio e Lino Guanciale. Uscito in sala l'anno scorso, il film è diretto da Ivan Silvestrini ed ha nel cast anche l'attore e regista Maurizio Nichetti, Maria Di Biase e il rapper Rocco Hunt.



Arrivano i prof: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

La storia del film si svolge in un liceo, l'Alessandro Manzoni, dove solo il 12% degli studenti è riuscito a diplomarsi. Automaticamente, il liceo viene declassato a peggiore d'Italia. Non sapendo come rimediare, il preside accoglie la proposta del provveditore e decide di fare un ultimo e rischioso tentativo: reclutare i peggiori insegnanti in circolazione, selezionati dall'algoritmo ministeriale, nella speranza che, dove hanno fallito i migliori, possano riuscire proprio loro. La scuola rinnova il corpo insegnanti con sette professori speciali, ciascuno dei quali segue un proprio progetto didattico rivoluzionario e un proprio personalissimo metodo di insegnamento.

Questa vivace commedia è ispirata a Les Profs, film del 2013 di grande successo in Francia, adattamento dell'omonimo fumetto.

