Arriva Ben 10 Channel: canale interamente dedicato al mitico ragazzo - alieno

Grandi novità per gli amanti del mitico Ben 10. Dal 22 al 31 marzo Cartoon Network +1 (canale 608 di Sky) si trasforma nel BEN 10 CHANNEL, un canale interamente dedicato a Ben 10. Ad andare in onda una programmazione davvero speciale, a partire dai nuovi episodi in esclusiva Prima TV della terza stagione; il game-show BEN 10 - LA SFIDA, una produzione internazionale targata Cartoon Network condotta dall'attrice e presentatrice Michelle Carpente e in onda per la prima volta su Cartoon Network, e i più emozionanti episodi tratti dalla nuova e della storica edizione della serie.





Un’occasione unica per immergersi nel fantastico mondo di Ben 10, dalle origini alle stagioni più recenti che vedono un’illustrazione completamente modernizzata. BEN 10 è la serie, prodotta da Cartoon Network Studios e creata da Man of Action Entertainment (Big Hero 6), che ha come protagonista un ragazzo di nome Ben che durante una vacanza insieme al nonno Max e alla cugina Gwen trova un orologio molto particolare chiamato Omnitrix. Presto Ben scoprirà l’immenso potere che questo oggetto può dargli. Infatti, grazie a questo, riuscirà a trasformarsi in 10 potentissimi alieni. Con gli speciali super poteri acquisiti Ben potrà affrontare numerose e divertenti avventure e – in un continuo mix tra comedy e action – far fronte ai terribili nemici che incontrerà lungo la sua strada e che vorranno impossessarsi dell’Omnitrix per utilizzarlo a fini malvagi.



Ma con l’Omnitrix Ben fa anche quello che ogni bambino della sua età farebbe entrando in possesso di un dispositivo tanto potente: usarlo in ogni occasione! Anche se il più delle volte questa non sarà la scelta più saggia. D’altronde, come ogni ragazzo, Ben ama divertirsi e l’Omnitrix, oltre ad essere utile per sconfiggere il male, può anche essere molto divertente. Il ragazzo, infatti, capirà col tempo che ciò di cui ha veramente bisogno non è la forza dell’Omnitrix e dei suoi alieni ma il sostegno delle persone che ama: Gwen e il nonno Max.





I Principali appuntamenti su Ben 10 Channel a partire dal 22 al 31 marzo:

La mattina a partire dalle 7.00, andranno in onda tante maratone dedicate agli alieni di Ben 10 e gli episodi tratti dalle prime serie: CLASSIC BEN 10 e BEN 10 OMNIVERSE.

Tutti i giorni alle 19.15, i nuovi attesi episodi in Prima TV assoluta della 3° stagione di BEN 10

Un imperdibile appuntamento cinematografico andrà in onda la sera alle 19.40: una selezione tra le avventure più appassionanti che coinvolgeranno e divertiranno i fan di Ben.

Alle 20.55 sarà la volta di BEN 10 - LA SFIDA, una produzione internazionale targata Cartoon Network, per la prima volta in onda sul canale. Michelle Carpente è la presentatrice di questo appassionante show che vede coinvolti ragazzi e adulti. Ognuno dei 10 episodi da 22 minuti vedrà sfidarsi due squadre, la blu e la gialla, composte da un adulto e due bambini (in rappresentazione del trio Ben, Gwen e il nonno Max). Durante il gioco verranno utilizzate tecnologie come la realtà aumentata e tanti emozionanti effetti speciali. Non mancheranno, inoltri, i nemici e gli alieni iconici di BEN 10.