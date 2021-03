Antonella Attili: Intervista esclusiva alla protagonista di Màkari, Agnese Amato ne Il Paradiso delle Signore

Anticipazioni TV

Antonella Attili si racconta ai microfoni di Comingsoon.it.

Abbiamo intervistato Antonella Attili, bravissima attrice di Cinema, teatro e tv. Col ruolo di Agnese Amato ne Il Paradiso delle Signore raggiunge la popolarità, ma la sua strabiliante carriera inizia molto tempo prima con un film da Oscar. Nel 1988 viene scelta da Giuseppe Tornatore per interpretare la mamma del piccolo Totò nel film Nuovo Cinema Paradiso. Negli anni lavora con altri nomi importanti del cinema italiano come Pupi Avati, Ettore Scola, Stefano Incerti e ultimo Checco Zalone. Numerose sono le fiction di successo a cui prende parte da Distretto di Polizia a Squadra Antimafia fino a Màkari, la serie ispirata ai romanzi di Gaetano Savatteri con Claudio Gioè dove interpreta Marilù.

Sull'onda del successo di Màkari, la fortunata fiction Rai che tornerà in onda stasera con l'ultima puntata della prima stagione, ecco cosa Antonella Attili ha raccontato in esclusiva a noi di Comingsoon.it.

Ciao Antonella, sei tra i volti più amati de Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai 1 record di ascolti, ma la tua carriera inizia molto prima. Come nasce la tua passione per la recitazione?

La mia passione per la recitazione nasce con me, nel senso che io non ho mai pensato di fare altro. Finita la scuola ho cominciato subito ad avvicinarmi alla recitazione e quindi non posso dire di aver avuto altri indirizzi. Non ho mai pensato di potere o di volere fare altro. Il teatro è dove sono nata, è il posto da cui sono partita e in cui mi piace tornare.

Negli anni hai lavorato con grandi registi italiani come Giuseppe Tornatore, Ettore Scola, Pupi Avati e ultimo Checco Zalone. Che ricordi hai di quelle incredibili esperienze?

Ognuno di loro ha delle caratteristiche molto diverse, anche Checco Zalone lo metterei tra le persone che possono offrirti una visione molto personale. Lui ha qualcosa da dire sul mondo di oggi e lo fa con ironia. Sono delle personalità illuminanti per chi ha la possibilità di incrociare la loro strada. Ognuno di loro porta con sè qualcosa per me di indimenticabile. Tornatore perché è stato il primo, Scola è stato un mentore assoluto, Zalone perché riflette sull’oggi con una sua visione personale e a volte anche controcorrente. Devo dire che io ho avuto la fortuna di incontrare nella mia vita molte persone così, davvero eccezionali. Il mio percorso è stato in salita, però è stato riconosciuto solo di recente, incredibilmente attraverso il personaggio di Agnese che ha permesso di collegare tutte le esperienza precedenti.

Il ruolo di madre torna spesso nel tuo percorso artistico. Da mamma del piccolo Totò in Nuovo Cinema Paradiso ad Agnese Amato ne Il Paradiso delle Signore, una donna forte e determinata, madre di tre figli ben integrata in una società in pieno sviluppo economico...

Il Paradiso ha accompagnato la storia degli anni '60 con leggerezza ed essendo un prodotto che va in onda quotidianamente, riesce a toccare dei temi sociali validi per quel periodo. Per alcuni è stata una specie di istruzione che la televisione non fa più. Non c’è più nessuno che educa il pubblico. Nel suo piccolo, Il Paradiso delle Signore ha toccato dei temi importanti come quello del divorzio, dell'aborto… A me non piace dare molte anticipazioni, io stessa non voglio sapere la mia linea narrativa sennò non mi diverto, voglio essere sorpresa dal mio personaggio. Posso dire che Agnese continuerà a dividersi tra la passione e un matrimonio che non può troncare. Non si può dimenticare che lei ha un carattere molto forte che prima o poi, per forza di cose, verrà fuori. Secondo me non si può scendere a compromessi troppo a lungo con un istinto. Le ragioni della testa possono diventare più forti di quelle del cuore, ma non a lungo.

Stasera invece andrà in onda l'ultimo appuntamento con Màkari, la serie con Claudio Gioè dove interpreti la bella e colta Marilù. Ci sono dei tratti in comune tra Antonella e Marilù?

Marilù è un personaggio trasversale, che attraversa questa mini serie con Claudio Gioè. Io avevo tanta voglia di lavorare con Michele Soavi per i suoi prodotti e per il suo modo di girare. La Sicilia torna tantissimo nella mia vita, un pò come la Puglia. Sono partita da lì con Nuovo Cinema Paradiso e ci sono tornata tantissime volte con il teatro e altri progetti televisivi. Marilù è molto simpatica, sono felice di aver interpretato questo personaggio. Ci accomunano sicuramente l’ironia e la schiettezza.

Màkari ha ottenuto ascolti record. Quale pensi sia stata la chiave del successo di questa serie?

Il personaggio del Commissario un po' cialtrone che risolve i casi, che è molto diverso da quelli a cui siamo abituati. E poi perché è una commedia, immersa nei paesaggi meravigliosi della Sicilia. È questa la novità, ha un taglio diverso anche se la squadra è la stessa. Stessa produzione e stessi sceneggiatori di Montalbano. Immagino si potrà fare una seconda stagione, visti anche gli ascolti.

Stai lavorando già a nuovi progetti televisivi?

Al momento no, vado a fare un recital a Madrid per la giornata del due giugno e c’è una porticina aperta a Propaganda. Poi mai dire mai. La cosa difficile è che quando sei impegnata nove mesi all’anno sul set è difficile incastrare altri progetti. I ritmi de Il Paradiso delle Signore sono davvero massacranti, quindi ora mi riposo un po'. Sicuramente una cosa che vorrò fare appena si potrà è ritornare a teatro.

Foto di Azzurra Primavera