Anticipazioni Turche Daydreamer: ecco chi è la nuova fiamma di Sanem...

Grandi colpi di scena nelle Trame di Daydreamer. Le Anticipazioni Turche della soap di Can Yaman ci rivelano che nelle puntate in arrivo in Italia, entrerà un nuovo personaggio che insidierà Sanem e diventerà un nuovo rivale per il bel Divit. Ma quello che ci lascerà più di stucco sarà la vera identità di questo giovane ragazzo, giunto all'improvviso tra Can e Sanem.

Anticipazioni Turche Daydreamer: Galetto fu un incidente

Vi abbiamo già anticipato che Sanem sarà investita. La ragazza finirà sotto le ruote di un'auto mentre aspetterà il taxi per tornare a casa, dopo aver saputo che Can ha intenzione di andarsene da Istanbul. Alla guida della vettura, ci sarà un aitante giovane uomo, che si dimostrerà sin da subito premuroso nei confronti della Aydin, portandola in ospedale e attendendo trepidante sue notizie in sala d'attesa. Vi abbiamo anche già spoilerato che Can non sarà per nulla contento di trovare un altro uomo a vegliare su Sanem ma quello che i due scopriranno in seguito sarà ancor più sconvolgente.

Yigit è il fratello di Polen, ecco cosa succederà nelle puntate di Daydreamer

Yigit, questo il nome del misterioso ragazzo della macchina, sarà sin da subito molto protettivo nei confronti di Sanem e farà capire di essersi innamorato a prima vista di quella ragazza messa sotto con la sua auto. Presto però scopriremo che Yigit e Sanem sono legati, inconsapevolmente, da un altro personaggio ormai a noi ben noto: Polen! Ebbene sì, Sanem e Can scopriranno che Yigit è il fratello di Polen, mai comparso e nominato fino a quel momento nelle trame di Daydreamer.

Anticipazioni Turche Daydreamer: Can geloso di Yigit

Yigit diventerà sin da subito pericoloso per la storia d'amore tra i due protagonisti di Daydremaer. Le motivazioni saranno due: da una parte lui e sua sorella Polen cercheranno di fare squadra e di aiutarsi a vicenda per separare Sanem e Can, dall'altra Yigit sarà un polo attrattivo per la Aydin per via del suo lavoro. Il ragazzo svelerà infatti di essere il proprietario di una casa editrice e di poter aiutare Sanem a pubblicare il suo libro. Sarà soprattutto questo a impensierire il Divit che vedrà la sua amata firmare un accordo con il giovane... e forse consolarsi con lui mentre Can ha deciso di volare via con Polen.

