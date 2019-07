Andrea Camilleri, la programmazione speciale Rai in ricordo del maestro

Anticipazioni TV

Per ricordare il maestro Andrea Camilleri, scomparso stamattina a 93 anni, tutte le reti Rai hanno modificato in corsa la programmazione.

Tutte le reti Rai hanno modificato la loro programmazione per omaggiare lo scrittore Andrea Camilleri, deceduto oggi all'età di 93 anni. Di seguito i programmi e i contributi speciali che andranno in onda oggi, mercoledì 17 luglio, per commemorare il grande personaggio.

Andrea Camilleri, i programmi di oggi per ricordare il maestro

Alle 20.35, Rai1 trasmetterà uno Speciale Porta a Porta sullo scrittore, seguito dal docu-film Conversazioni su Tiresia. Di e con Andrea Camilleri, lo spettacolo andato in scena al Teatro Greco di Siracusa lo scorso anno. Il film è una storia mitica, ideata, scritta e raccontata dallo stesso Andrea Camilleri, che narra le vicende di un indovino cieco, le cui storie si intrecciano a quelle dello stesso scrittore. Alle 22.40 ci sarà uno Speciale Tg1 intitolato Camilleri sono, seguito dal documentario Andrea Camilleri – Io e la Rai. Anche Sottovoce sarà dedicato al ricordo del grande maestro.

Rai3, alle 18.00, trasmetterà un collage di interviste di Bianca Berlinguer allo scrittore, mentre l’intera puntata di Blob sarà dedicata a Camilleri. Seguirà Che ci faccio qui – Andrea Camilleri, vedere oltre di Domenico Iannacone.

Alle 21.10, Rai Storia trasmetterà in prima visione il documentario Biografie - Andrea Camilleri Vigàta nel cuore, diretto da Flavia Ruggeri. Lo speciale, ricco di interviste inedite allo scrittore, ripercorre la sua carriera dagli inizi fino al successo del commissario Montalbano. Alle 23.30, sempre su Rai Storia, andrà in onda un’intervista esclusiva del 2004 realizzata per il programma Rewind – Visioni Private. Tanti i ricordi che riporterà alla memoria il maestro per commentare vari brani del repertorio Rai. Il grande scrittore siciliano, infatti, fu anche regista, autore e produttore Rai per molto tempo.

Rai5 alle 20.05 trasmetterà Gli scrittori e la televisione: Andrea Camilleri (2014). Nell’intervista, in cui lo scrittore siciliano ripercorre le tappe cruciali del suo lavoro artistico, commenta così il suo lungo rapporto con la televisione:

Con la televisione non puoi fare come col romanzo, cioè tornare indietro di una pagina e controllare. In televisione quello che viene detto passa e non viene ripetuto.

Alle 20.35, sempre Rai5, trasmette Terza Pagina - Intervista ad Andrea Camilleri (2019). Così interviene Andrea Camilleri per parlare del suo personaggio più celebre, il famoso detective di Vigata, in occasione dei 25 anni del primo libro di Montalbano e dei 20 anni del primo episodio televisivo:

Montalbano, per me, dopo vent'anni è un parente al quale voglio bene, ma nello stesso tempo è un personaggio scomodo. Perché il suo successo trascinava al successo anche gli altri romanzi, i miei romanzi storici, i miei romanzi civili. Quindi, lo odio e lo amo.

Anche Rai Digital omaggerà a modo suo la scomparsa del grande maestro: su Rai Play sarà possibile vedere in streaming tutti gli episodi del Il Commissario Montalbano e i contributi speciali dedicati alla figura del grande scrittore.