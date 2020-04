Andrea Bocelli: Music for Hope, stasera in diretta streaming su YouTube il concerto a porte chiuse nel Duomo di Milano

Anticipazioni TV

In occasione della domenica di Pasqua, Andrea Bocelli si esibirà nel Duomo di Milano, in un concerto a porte chiuse per diffondere un messaggio di speranza.

Andrà in onda il 12 aprile 2020, in occasione della domenica di Pasqua, il Bocelli: Music for Hope, il concerto a porte chiuse di Andrea Bocelli nel Duomo di Milano. L’evento, trasmesso in diretta streaming mondiale sul canale YouTube dell'artista, vedrà esibirsi il celebre tenore accompagnato dall’organista titolare della Cattedrale, Emanuele Vianelli, su invito personale dell’Arciprete e della Veneranda Fabbrica del Duomo.

Un concerto che vuole dare forza ai milioni di spettatori in un momento storico in cui il mondo deve essere più unito che mai e lottare contro la pandemia da Coronavirus. "Nel giorno in cui si celebra la fiducia nella vita che vince, sono onorato e felice di rispondere 'Sì' all’invito della città e del Duomo di Milano”, ha dichiarato Bocelli.

Andrea Bocelli: Music for Hope: in onda questa sera in diretta streaming mondiale sul canale YouTube dell'Artista

Nella giornata che simboleggia la rinascita, il Tenore e Vianelli si esibiranno su un repertorio di brani di musica sacra suggestivo ed emozionante. L’evento, al quale Bocelli parteciperà in forma totalmente gratuita, è stato organizzato dal Comune di Milano e dalla Veneranda Fabbrica del Duomo, e prodotto da Sugar Music e Universal Music Group grazie al contributo generosissimo di YouTube.

“Credo nella forza di pregare insieme, credo nella Pasqua cristiana, simbolo universale di una rinascita di cui tutti, credenti e non, abbiamo bisogno ora. Grazie alla musica, che coinvolgerà in streaming milioni di mani giunte in tutto il mondo, abbracceremo questo cuore pulsante del Mondo ferito, meravigliosa fucina internazionale che è orgoglio d’Italia. La generosa, propositiva, coraggiosa Milano e l’Italia tutta saranno nuovamente e prestissimo, ne sono certo, un modello vincente, motore d’un Rinascimento cui tutti auspichiamo. Sarà una gioia testimoniarlo, in Duomo, nella festività che evoca il mistero della nascita e della rinascita”, questo il messaggio positivo e di buon auspicio che Bocelli vuole inviare a tutto il mondo.

ll Bocelli: Music for Hope sarà trasmesso questa sera, domenica 12 aprile 2020, dalle ore 19 in diretta streaming mondiale sul canale YouTube di Andrea Bocelli.