Amore pensaci tu: trama, cast e anticipazioni prima puntata del 17 febbraio

Parte stasera venerdì 17 febbraio, su Canale 5, Amore pensaci tu, la nuova fiction in dieci puntate diretta da Francesco Pavolini e Vincenzo Terracciano, che racconta le vicende di quattro famiglie non convenzionali. La serie, basata sul format della serie australiana House Husbands, descriverà le vicissitudini di quattro papà a tempo pieno - interpretati da Emilio Solfrizzi, Filippo Nigro, Fabio Troiano e Carmine Recano - che si muovono all’interno di famiglie nelle quali i ruoli tradizionali risultano invertiti.

Le storie raccontate in Amore Pensaci tu saranno dunque quelle di:

- Luigi e Gemma (Emilio Solfrizzi e Valentina Carnelutti) è la famiglia staffetta, in cui lui ha lavorato per tutta la vita e ora è obbligato a fare il papà per la prima volta, nonostante le tre figlie.

- Marco e Anna (Filippo Nigro e Giulia Bevilacqua) è la famiglia capovolta, in cui l'uomo, che aveva messo da parte ogni ambizione per dedicarsi al ruolo di "mammo" a tempo pieno, ora ritrova il piacere della sua professione, rimettendo in discussione l'equilibrio familiare.

- Francesco e Tommaso (Fabio Troiano e Giulio Forges Davanzati) è invece la famiglia di fatto, composta da una coppia gay che si ritrova alle prese con la crescita della nipotina e con Tina (Giuliana De Sio), una suocera decisamente ingombrante.

- Jacopo ed Elena (Carmine Recano e Martina Stella), definizione ironica "famiglia dei sogni", dal momento che la coppia è separata e alle prese con l'affidamento dei figli.



Completano il cast Margherita Vicario, Benedetta Gargari e Emanuele Macone.

Scopriamo le anticipazioni della prima puntata in onda stasera su Canale 5 alle 21.10:

È il primo giorno di scuola e Luigi deve accompagnare sua figlia Caterina dato che sua moglie Gemma ha un doppio turno in ospedale, ma il pensiero dell’uomo è turbato dalla maggiore Giulia, che sembra voler assumere un ruolo di comando all'interno del cantiere in cui entrambi lavorano. Marco, invece, è lieto di accompagnare Penelope ma soprattutto di poter tornare al suo lavoro, accantonato in questi anni per stare dietro alla bambina. Francesco è addirittura su di giri per il primo giorno della piccola Stella, al contrario dello zio - ormai papà - Tommaso, che non sembra mai abbastanza coinvolto nelle scelte riguardanti la bambina. In ultimo troviamo Jacopo, che dopo aver implorato Elena per riavvicinarsi alla sua famiglia non si perderebbe questa occasione per nulla al mondo. I quattro uomini si troveranno tutti davanti ai cancelli della scuola, galeotto un incidente che regalerà a questi speciali papà l'opportunità di conoscersi.

La coppia formata da Carmine Recano e Martina Stella la potete vedere nella foto sotto il titolo dell'articolo, ecco le invece le foto delle altre tre coppie formate da Filippo Nigro e Giulia Bevilacqua, Fabio Troiano e Giulio Forges Davanzati e Emilio Solfrizzi e Valentina Carnelutti: