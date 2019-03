Ammore e Malavita: Il Film Stasera su Rai 2

Questa sera, alle 21.20, su Rai 2 andrà in onda in prima visione uno dei migliori film italiani delle ultime stagioni, vincitore di cinque David di Donatello compreso quello per il miglior film: Ammore e Malavita.

Dopo Song'e Napule (2013), i Manetti Bros. rimangono a Napoli e continuano a mescolare la musica neomelodica con trame più o meno poliziottesche, alzando però ancora di più l'asticella delle ambizioni e riuscendo a controllare al meglio un film che è una sarabanda di musiche, risate e emozioni.

La storia è quella di Ciro (Giampaolo Morelli), temuto killer al servizio di don Vincenzo (Carlo Buccirosso) detto "o' re do pesce" e dell'astuta moglie donna Maria (Claudia Gerini). Quando don Vincenzo sarà costretto a fingersi morto, a Ciro e al fraterno amico Rosario (Raiz) viene dato il compito di eliminare una giovane infermiera che ha visto quello che non doveva vedere. Solo che l'infermiera è Fatima (Serena Rossi), l'unica donna che Ciro abbia mai amato, e che non vedeva dagli anni dell'adolescenza. Di fronte a Fatima, e a quell'amore che riprende a divampare più forte che mai, Ciro non avrà altra scelta che tradire don Vincenzo e donna Maria e uccidere chi li vuole uccidere.



Ammore e malavita: Trailer Ufficiale del Film - HD

Grandi esperti e appassionati di cinema, i Manetti Bros. mescolano dentro Ammore e malavita la sceneggiata napoletana e il cinema d’azione di Hong Kong (John Woo e il suo The Killer sono chiari ed evidenti riferimenti), senza mai dimenticare che la loro è una commedia, e che una commedia deve far ridere

Ultrapop e coloratissimo, pieno di le citazioni più o meno nascoste, con bravissimi interpreti e due registi che osano senza tirarsela mai nemmeno per un momento, Ammore e malavita è davvero un film da non perdere, divertente, divertito, cinefilo e intelligente. La recensione completa del film Ammore e Malavita.

