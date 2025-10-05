Amici 25, in onda oggi su Canale 5 la seconda puntata: Sarah Toscano e Mida tra gli ospiti in studio

Anticipazioni TV

È tutto pronto per la nuova puntata del pomeridiano della 25esima edizione di Amici, che andrà in onda oggi domenica 5 ottobre 2025 alle 14 su Canale 5. Tra gli ospiti in studio l'amatissima cantante ed ex allieva Sarah Toscano.

Oggi, domenica 5 ottobre 2025, su Canale 5 andrà in onda una nuova e scoppiettante puntata del pomeridiano di Amici, il talent show giunto alla sua 25esima edizione. Tra gli ospiti in studio Gaia, Sarah Toscano e Mida, che presenteranno i loro ultimi singoli.

Le anticipazioni della nuova puntata di Amici 25

Mancano pochissimo alla seconda puntata della 25esima edizione di Amici, che andrà in onda oggi su Canale 5. Prosegue il percorso nella scuola per i 18 allievi del fortunato del talent show di Maria De Filippi: Riccardo, Penelope, Plasma, Valentina, Michele, Michelle, Flavia, Frasa, Gard e Opi, Emiliano, Tommaso, Maria Rosaria, Alex, Matilde, Anna, Pierpaolo e Alessio.

Gli allievi saranno accompagnati in questa nuova esperienza televisiva dai professori Alessandra Celentano, Veronica Peparini, Emanuel Lo, Anna Pettinelli, Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini. A giudicare la gara di canto, la carismatica conduttrice Ilary Blasi e la cantautrice e musicista Paola Turci. A giudicare, invece, la gara di ballo i coreografi Garrison Rochelle e Kledi Kadiu. Chi avrà la meglio e chi finirà in sfida?

Superospiti del nuovo appuntamento pomeridiano la cantautrice multiplatino Gaia, che presenterà il suo ultimo singolo “Nuda” (Columbia Records/Sony Music Italy) e la promessa del pop italiano Sarah Toscano che si esibirà in un medley di “Maledetto ti amo” e “Semplicemente” estratti dal suo album “Met gala”. Insieme a lei sul palco ci sarà anche l'amato ex allievo Mida. Non mancheranno, ovviamente, le discussioni tra i professori della scuola più famosa e seguita d'Italia.

