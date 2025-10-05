TGCom24
Home | TV | Anticipazioni | Amici | Amici 25, in onda oggi su Canale 5 la seconda puntata: Sarah Toscano e Mida tra gli ospiti in studio
Schede di riferimento
Amici
Amici
Anticipazioni TV

Amici 25, in onda oggi su Canale 5 la seconda puntata: Sarah Toscano e Mida tra gli ospiti in studio

Eleonora Gasparini

È tutto pronto per la nuova puntata del pomeridiano della 25esima edizione di Amici, che andrà in onda oggi domenica 5 ottobre 2025 alle 14 su Canale 5. Tra gli ospiti in studio l'amatissima cantante ed ex allieva Sarah Toscano.

Amici 25, in onda oggi su Canale 5 la seconda puntata: Sarah Toscano e Mida tra gli ospiti in studio

Oggi, domenica 5 ottobre 2025, su Canale 5 andrà in onda una nuova e scoppiettante puntata del pomeridiano di Amici, il talent show giunto alla sua 25esima edizione. Tra gli ospiti in studio Gaia, Sarah Toscano e Mida, che presenteranno i loro ultimi singoli.

Le anticipazioni della nuova puntata di Amici 25

Mancano pochissimo alla seconda puntata della 25esima edizione di Amici, che andrà in onda oggi su Canale 5. Prosegue il percorso nella scuola per i 18 allievi del fortunato del talent show di Maria De Filippi: Riccardo, Penelope, Plasma, Valentina, Michele, Michelle, Flavia, Frasa, Gard e Opi, Emiliano, Tommaso, Maria Rosaria, Alex, Matilde, Anna, Pierpaolo e Alessio.

Gli allievi saranno accompagnati in questa nuova esperienza televisiva dai professori Alessandra Celentano, Veronica Peparini, Emanuel Lo, Anna Pettinelli, Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini. A giudicare la gara di canto, la carismatica conduttrice Ilary Blasi e la cantautrice e musicista Paola Turci. A giudicare, invece, la gara di ballo i coreografi Garrison Rochelle e Kledi Kadiu. Chi avrà la meglio e chi finirà in sfida?

Leggi anche Frasa nel mirino di Rudy Zerbi ad Amici

Superospiti del nuovo appuntamento pomeridiano la cantautrice multiplatino Gaia, che presenterà il suo ultimo singolo “Nuda” (Columbia Records/Sony Music Italy) e la promessa del pop italiano Sarah Toscano che si esibirà in un medley di “Maledetto ti amo” e “Semplicemente” estratti dal suo album “Met gala”. Insieme a lei sul palco ci sarà anche l'amato ex allievo Mida. Non mancheranno, ovviamente, le discussioni tra i professori della scuola più famosa e seguita d'Italia.

Scopri le ultime news su Amici.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Amici
Amici
Eleonora Gasparini
  • Redattore Sezione TV
  • Esperta in Informazione, Editoria e Giornalismo
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Beautiful Anticipazioni Puntata del 6 ottobre 2025: Luna vuole confessare tutto ma Poppy dice NO, chi la spunterà?
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Puntata del 6 ottobre 2025: Luna vuole confessare tutto ma Poppy dice NO, chi la spunterà?
Grande Fratello: Chi è Giulia Daniela Soponariu? Età, Origini, Instagram. Tutto sulla concorrente del Reality di Canale5
news VIP Grande Fratello: Chi è Giulia Daniela Soponariu? Età, Origini, Instagram. Tutto sulla concorrente del Reality di Canale5
Ballando con le Stelle, Nancy Brilli reagisce durissima alle parole di Selvaggia Lucarelli: "Ti darei un cazzotto"
news VIP Ballando con le Stelle, Nancy Brilli reagisce durissima alle parole di Selvaggia Lucarelli: "Ti darei un cazzotto"
Beautiful Anticipazioni Americane: Che confusione per Hope, ora deve decidere tra Liam e Carter!
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Americane: Che confusione per Hope, ora deve decidere tra Liam e Carter!
Ballando con le Stelle, Paolo Belli si racconta: "Esperienza da concorrente difficile, ora me la sto godendo"
news VIP Ballando con le Stelle, Paolo Belli si racconta: "Esperienza da concorrente difficile, ora me la sto godendo"
Samira Lui, il sorriso che illumina La Ruota della Fortuna: "Sogno il matrimonio con Luigi Punzo"
news VIP Samira Lui, il sorriso che illumina La Ruota della Fortuna: "Sogno il matrimonio con Luigi Punzo"
Maria De Filippi ospite a Belve: Francesca Fagnani l'ha finalmente convinta!
news VIP Maria De Filippi ospite a Belve: Francesca Fagnani l'ha finalmente convinta!
Ballando con le Stelle, le anticipazioni della puntata di sabato 4 ottobre: Belen Rodriguez ballerina per una notte
anticipazioni TV Ballando con le Stelle, le anticipazioni della puntata di sabato 4 ottobre: Belen Rodriguez ballerina per una notte
Scopri tutti i Gossip TV
Scopri tutte le Anticipazioni TV
Scopri tutte le News TV
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV