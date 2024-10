Amici 24, le Anticipazioni della puntata di domenica 13 ottobre: arriva la prima eliminazione di questa edizione

Anticipazioni TV

Ecco tutte le Anticipazioni della terza puntata della 24esima edizione di Amici, che andrà in onda domenica 13 ottobre 2024 su Canale 5. Tra gli ospiti in studio l'ex allievo Virginio.

Si è conclusa da poco la registrazione della terza puntata di Amici 24, che andrà in onda domenica 13 ottobre alle 14 su Canale 5. Tra gli ospiti in studio la cantautrice Fiorella Mannoia e il coreografo Kledi, che giudicheranno le esibizioni dei cantanti e dei ballerini del talent show di Maria De Filippi.

Le anticipazioni e gli ospiti della nuova registrazione di Amici 24

Oggi, giovedì 10 ottobre 2024, è stata registrata la terza puntata di Amici 24, che ha visto l'eliminazione della prima allieva di questa edizione. Si tratta della giovane cantante Alena che ha perso la sua sfida, giudicata da Charlie Rapino, ed è stata costretta a lasciare il suo posto a Chiamamifaro, nome d'arte di Angelica Gori.

A giudicare la sfida di ballo Garrison, che ha premiato Sienna. Ospiti in studio Virginio, che ha presentato il suo nuovo singolo Amarene, e i giudici Fiorella Mannoia e Kledi, che hanno valutato le performance dei ragazzi della scuola di Amici 24. Stando alle anticipazioni riportate da Superguidatv, Nicolò ha conquistato il primo posto mentre Senza Cri è arrivata ultima. Quando ha ottenuto la felpa della sfida non è riuscita a trattenere le lacrime. Per quanto riguarda la gara di ballo, primo posto per Daniele e ultimo per Teodora, che ci ha tenuto a specificare che non era il suo stile.

Leggi anche Ex allievo di Amici contro la maestra Celentano, ecco perché

Non sono mancati gli scontri in studio per i compiti assegnati dai professori durante la settimana. Nicolò ha eseguito il compito di Rudy Zerbi sulle note di Abissale di Tananai, non convincendolo, mentre Rebecca quello dato dalla maestra Celentano. Spazio poi al gossip con l'allieva di Deborah Lettieri che ha fatto degli apprezzamenti sul professionista Sebastian. Daniele ha vinto la prova Oreo.

I ragazzi di Amici 24

La nuova puntata di Amici 24 andrà in onda domenica 13 ottobre alle 14 su Canale 5. 15 gli allievi della scuola che dovranno fare di tutto per tenersi il banco, convincendo sia i professori che i giudici esterni che valuteranno le loro esibizioni nelle varie sfide domenicali. Ilan, la new entry Chiamamifaro, Diego Lazzari, Vybes, TrigNo, Niccolò, Senza Cri e Luk3 per la categoria canto; Alessia, Daniele e Chiara, Rebecca, Teodora, Alessio e Sienna per la categoria ballo.

Scopri le ultime news su Amici.