Amici 21, le anticipazioni di domenica 5 dicembre

La registrazione del dodicesimo speciale pomeridiano del talent di Maria De Filippi.

Sono terminate le registrazioni del dodicesimo speciale di Amici 21, che andrà in onda domenica 28 novembre prossimo. Ecco le anticipazioni diffuse dal VicolodelleNews:

Amici, le anticipazioni di domenica 5 dicembre:

Ospiti della puntata: la cantante Giordana che ha presentato il suo nuovo singolo e Christian De Sica che ha giudicato i cantanti.

Ad inizio puntata, c’è stata la sfida tra la Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano e la De Filippi ha fatto vincere la Celentano.

Per quanto riguarda le sfide Alex e Carola, hanno vinto la sfida invece Virginia e Tommaso hanno perso e hanno dovuto lasciare la scuola.

Tommaso sfida il rapper Kritical voluto da Anna Pettinelli, entrambi cantano i loro inediti. Tommaso perde e tra le lacrime degli amici deve lasciare la scuola.

Dopo c’è la sfida di Carola contro Marianna e a giudicare è Garrison, Carola vince la sfida.

Guido invece ha dovuto lasciare la scuola perché Alessandra Celentano l’ha sostituito con un altro allievo Cristiano, ed è uscito dalla scuola tra le lacrime dei suoi compagni.

La gara dei cantanti giudicata da De Sica è stata vinta da Sissi ultime Rea e Nicol che vanno in sfida.

Questa gara aveva un tema “Una canzone per te” e ogni ragazzo doveva dedicare a qualcuno la canzone tranne Aisha che l’ha dedicata a se stessa e mentre cantava si sono esibite Elena D’Amario, Francesca Tocca e Giulia Pauselli.

Luigi canta Father and son e la dedica al padre. Sissi ha cantato Bohemian Rhapsody e il pubblico ha gradito molto la sua esibizione, Albe invece ha cantato E yo mamma di Coez e l’ha dedicata alla mamma.

Rea ha cantato una canzone per i suoi genitori invece Elena ha dedicato alla sorella Il diario degli errori.

LDA ha dedicato L'emozione non ha voce alla sua Napoli, scrivendo delle barre sulla sua città.

Nicol ha dedicato a suo fratello “Una Canzone per te” il nuovo entrato Kritical ha cantato un freestyle sulla famiglia

Ecco la classifica:

1.Sissi 9

1. Lda 9

1. Il rapper nuovo che si chiama Crytical 9

2. Aisha 8

2. Elena 8

3. Albe 7+

4. Luigi 7

5. Nicole 6.5

6. Rea 6.5

Alex non ha partecipato alla gara perchè ha fatto la sfida dopo che naturalmente ha vinto.

Ad un certo punto hanno mandato in onda il filmato di Malibù di SanGiovanni perché è la canzone più ascoltata di Spotify nel 2021 e hanno consegnato il disco d’oro a Lda per la canzone Quello che fa male e lui si è commosso, la Pettinelli ha detto che è contenta per lui.

Mattia ha riavuto la maglia perché finalmente è riuscito a fare i tre giri come richiesto da Raimondo Todaro

Prova Oreo è stata vinta da Lda invece quella Tim da Dario.

Il dodicesimo speciale di Amici, ci aspetta domenica 28 novembre alle 14 su Canale 5.

