Amici 21, le anticipazioni di domenica 21 novembre

La registrazione del decimo speciale pomeridiano del talent di Maria De Filippi.

Sono terminate le registrazioni del decimo speciale di Amici 21, che andrà in onda domenica 21 novembre prossimo. Ecco le anticipazioni diffuse dal progilo profilo Twitter Amici_News.

Amici, le anticipazioni di domenica 21 novembre:

Tutte le sfide sono state vinte. Questa settimana, la classifica dei cantanti di Amici è stata fatta dai professori.l Primo posto per Luigi Strangis, ultimi Simone Russo, Andrea Siragusa ed LDA . Rudy Zerbi dopo la sfida di Simone, che farà la prossima settimana, vedrà se sospendere la maglia o meno. Elena, la sfidante di Tommaso Cesara, che ha perso la sfida con lui, è stata fermata da Rudy Zerbi che vuole che faccia una seconda sfida con qualcun altro.

Albe si è proposto per andare in sfida al posto di LDA, si deciderà cosa fare. Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro hanno ballato una rumba. Maglia confermata per tutti i ballerini. Bacio tra Albe e Serena Carella durante la pubblicità.

Mattia Zenzola ha vinto la prova Tim Serena e Dario Schirone hanno ballato il passo a due della Celentano

Palloncino per Raimondo da parte di Lorella Cuccarini che dice: quando hai ballato la bachata con la Celentano. Palloncino per Francesca Tocca dove c’era scritto: “Tocca, mamma mia”. Palloncino per Elena D’Amario dove c’era scritto (non sappiamo bene le parole dettagliatamente ma una cosa del genere): “Elena: quando mi parli non riesco ad ascoltarti perché mi soffermo sulla tua bellezza”. Il bigliettino lo ha scritto Christian Stefanelli.

Nella classifica dei professori, Sissi Cesana era in seconda posizione subito dopo Luigi. Alex è in terza posizione, Sissi in quarta. LDA ha preso zero dalla Pettinelli.

Maria De Filippi è entrata in studio con una torta di compleanno per la Celentano che oggi compie gli anni.

Il decimo speciale di Amici, ci aspetta domenica 21 novembre alle 14 su Canale 5.