Amici 21, le anticipazioni di domenica 12 dicembre

La registrazione del tredicesimo speciale pomeridiano del talent di Maria De Filippi.

Sono terminate le registrazioni del dodicesimo speciale di Amici 21, che andrà in onda domenica 12 dicembre prossimo. Ecco le anticipazioni diffuse dal VicolodelleNews:

Amici, le anticipazioni di domenica 12 dicembre:

Ospiti della puntata: ospiti Riki che ha cantato il suo ultimo singolo Scusa , Sabrina Ferilli che ha giudicato la gara dei cantanti Marco Mengoni.

La classifica:

1. Luigi e Sissi 9,5

2. Lda e Aisha 9

3. Crytical 8,5

4. Elena, Albe, Alex 7 (in sfida)

Difficoltà per Alex oggi che non ricordava il testo ed ha dovuto provare tre volte prima di riuscire a cantare bene.

Mattia ha dovuto affrontare una sfida per essere arrivato ultimo nella gara di ballo avvenuta in settimana e ha vinto.

Anche Rea ha vinto la sua sfida.

La Celentano non ha perso tempo a sospendere la maglia a Cosmary che ha ballato con i tacchi.

Alex, Aisha e Rea hanno presentato i nuovi inediti.

Carola ha ballato una coreografia neoclassica dimostrata dalla Pauselli e la Celentano si è detto abbastanza soddisfatta perchè è più ricettiva sulle correzioni che le dice di fare.

Serena, Mattia e Dario hanno ballato un bel passo a tre dimostrato da Giulia Pauselli, Umberto e Simone (ci doveva essere anche Christian che però non era presente perchè malato). La Celentano gli ha dato 3, mentre gli altri due insegnanti si sono detti soddisfatti.

Poi i ragazzi ballano per conto loro una coreografia a testa preparata in settimana e Serena prende 5 dalla Celentano anche se le riconosce di vederla migliorata nei limiti delle sue possibilità. Oggi la prof è riuscita a fare anche un mezzo complimento a Dario per il suo assolo modern.

La prova Oreo è stata di nuovo vinta da LDA.

La prova Tim è vinta da Mattia.

Ospite anche Marco Mengoni che fa una piccola sorpresa alla Pettinelli orchestrata da Rudy.

E’ stato mandato in onda un video sull’amicizia tra Mattia e Christian (peccato che quest’ultimo non ci fosse) e alla fine il tutto è stato sancito con la scritta “Amici per sempre”. Tutto il pubblico si è emozionato.

Video anche per LDA, Rea e Alex che sembra aver ritrovato una bella verve con l’entrata di Cosmary.

Mattia ha lamentato un improvviso dolore alla caviglia che verrà verificato nelle prossime ore.

