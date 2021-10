Amici 21, in onda oggi: Ermal Meta e i The Kolors ospiti della nuova puntata

Anticipazioni TV

Tutte le anticipazioni della nuova puntata di Amici 21.

Oggi, domenica 17 ottobre 2021, su Canale 5 andrà in onda una nuova e imperdibile puntata di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla sua ventunesima edizione. Ospiti in studio il cantante Ermal Meta e i The Kolors.

Le anticipazioni e gli ospiti della nuova puntata di Amici 21

Cresce l'attesa per la nuova puntata di Amici 21. Stando alle anticipazioni riportate da Il Vicolo delle News, ci saranno ben due eliminazioni. La cantante Elisabetta si scontrerà con la sfidante Alessandra e il ballerino Matt con l'aspirante allievo Guido Domenico messo in sfida da Alessandra Celentano. Lorella Cuccarini deciderà di sospendere la maglia a Flaza ancora un'altra settimana.

La De Filippi spiegherà che i cantanti, al contrario dei ballerini della scuola, si lamentano ogni giorno e proprio per questo motivo sono stati puniti. Hanno dovuto preparare una cover a testa scelta dalla produzione con la partecipazione di Ermal Meta, che ha dovuto stilare una classifica. Al primo posto si classificherà Alex con Before you go di Lews Capaldi; al secondo Nicol con A te di Jovanotti; al terzo Rea con Another love di Tom Odell; quarto posto per Luigi con A mano a mano; al quinto Albe con Mi fai impazzire; sesto LDA con A te di Jovanotti, al settimo Tommaso con Before you go.

Leggi anche Deddy e Mariasole Pollio insieme? L'indiscrezione

Giacomo non riuscirà a esibirsi per l'eliminazione di Matt e Rudy Zerbi prenderà una decisione. Carola e Mattia balleranno un passo a due, Serena si esibirà in una coreografia della maestra Celentano, mentre Mattia vincerà la prova Tim e ballerà un jive. L'appuntamento è per oggi, domenica 17 ottobre, alle 14.10 su Canale 5.

Scopri le ultime news su Amici.