Amici 21, al via oggi su Canale 5 la nuova edizione: le anticipazioni e gli ospiti

Tutte le anticipazioni della prima puntata di Amici 21.

L'attesa è finalmente finita! Oggi, domenica 19 settembre 2021 su Canale 5, partirà la ventunesima edizione di Amici. In via del tutto eccezionale, il talent show di Maria De Filippi non andrà in onda di sabato, ma solo per le prime due puntate.

Le anticipazioni della prima puntata di Amici 21 in onda oggi su Canale 5

La prima puntata di Amici 21 andrà in onda oggi su Canale 5 e si aprirà con un omaggio a Michele Merlo, il giovane cantante morto a causa di una leucemia fulminante qualche mese fa. Stando alle anticipazioni riportate da Il Vicolo delle News, l'appuntamento sarà ricco di ospiti. Ritroveremo in studio Aka7even, Deddy, Alessandro Cavallo e Giulia Stabile.

E poi ancora Tommaso Paradiso, che si esibirà con la sua nuova canzone, Gerry Scotti, Raoul Bova, ​Roberto Baggio, Eleonora Abbagnato, Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni, Linus, Filippo Magnini, Nino Frassica e tanti altri. Per quanto riguarda il cast artistico, Raimondo Todaro verrà presentato come nuovo professore di ballo della scuola e Lorella Cuccarini come coach di canto.

I banchi di Amici 21 sono quattordici, ma al momento pare ne siano stati assegnati solo dodici. Tra gli allievi della nuova edizione anche il figlio di Gigi D’Alessio, Luca D'Alessio, il cui nome arte è LDA. Rudy Zerby sceglierà un ragazzo di nome Alex, Alessandra Celentano una ballerina di nome Carola. Todaro deciderà di dare il banco alla ballerina Serena, mentre Anna Pettinelli farà entrare nella scuola Inder e Cristian. Veronica Preparini, invece, dovrà scegliere tra due ballerini di hip hop. L'appuntamento è per oggi, alle 14.00 su Canale 5.

