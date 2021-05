Amici 20 in onda stasera la settima puntata del Serale: le Anticipazioni e gli ospiti

Anticipazioni TV

Loredana Bertè, Giordana Angi e Nino Frassica ospiti del settimo appuntamento serale di Amici.

Stasera, sabato 1 maggio 2021, su Canale 5 andrà in onda la settima puntata del Serale di Amici. Ospiti d'eccezione del nuovo appuntamento la rocker Loredana Bertè e l'ex allieva Giordana Angi, che canteranno il loro ultimo successo Tuttapposto. Anche questa settimana ritroveremo sul palco del talent show l'attore e comico Nino Frassica.

Le anticipazioni e gli ospiti della settima puntata del Serale di Amici

Cresce l'attesa per la nuova puntata del Serale di Amici. Dopo l'eliminazione di Raffaele Renda, otto sono gli allievi della scuola più famosa e seguita d'Italia che proseguono la loro corsa verso la finale del talent show di Maria De Filippi, che stando alle ultime indiscrezioni andrà in onda il prossimo 15 maggio.

I ragazzi di Amici ancora in gara sono Sangiovanni, Serena e Deddy per la squadra capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, Tancredi e Alessandro per il team di Arisa e Lorella Cuccarini; Samuele, Giulia e Aka7even per la squadra di Veronica Peparini e Anna Pettinelli. Chi sarà l'eliminato della serata?

Non mancheranno anche stasera accesi scontri e colpi di scena in studio. A giudicare le esibizioni dei ragazzi tre giudici speciali Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto di Savoia. L'appuntamento con il Serale di Amici è per stasera, sabato 1 maggio, in prima serata su Canale 5.

Foto Ufficio Stampa Fascino P.g.t