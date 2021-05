Amici 20 in onda stasera la Semifinale: le Anticipazioni e gli ospiti

Anticipazioni TV

Ermal Meta ospite d'eccezione del nuovo appuntamento serale di Amici.

Stasera, sabato 8 maggio 2021, su Canale 5 andrà in onda la semifinale della ventesima edizione di Amici. Ospiti d'eccezione del nuovo appuntamento il cantante Ermal Meta, che presenterà il suo nuovo singolo Uno, e i The Kolors, che saliranno sul palco con la loro Cabriolet.

Le Anticipazioni e gli ospiti della Semifinale di Amici

È tutto pronto per la Semifinale di Amici. Puntata decisiva per i sette talenti del talent show di Maria De Filippi rimasti in gioco per la vittoria finale. I ragazzi in gara per il circuito canto sono Sangiovanni, Aka7even, Deddy e Tancredi. Per il circuito ballo Giulia, Alessandro e Serena.

Stasera la De Filippi svelerà finalmente i nomi dei finalisti della ventesima edizione di Amici. Chi, tra gli allievi ancora in gara, riuscirà ad aggiudicarsi un posto nella finalissima? Le anticipazioni rivelano anche che ci sarà un divertente guanto di sfida tra i professori della scuola.

Leggi anche Aka7even e Serena sempre più complici, il gesto del fratello della ballerina

Non mancheranno scontri e colpi di scena in studio. A giudicare le esibizioni dei ragazzi ci saranno come sempre i giudici Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto di Savoia. L'appuntamento con la nuova puntata del Serale di Amici è per stasera, sabato 8 maggio, in prima serata su Canale 5.

Scopri le ultime news su Amici.

Foto Ufficio Stampa Fascino P.g.t