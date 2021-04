Amici 20 in onda stasera la quinta puntata del Serale: le Anticipazioni e gli ospiti

Anticipazioni TV

Raoul Bova e Loredana Bertè ospiti della nuova puntata di Amici.

Stasera, sabato 17 aprile 2021, su Canale 5 andrà in onda la quinta puntata del Serale di Amici. Ospiti d'eccezione del nuovo e imperidibile appuntamento la rocker Loredana Bertè, che presenterà il suo ultimo grande successo "Figlia di...", e l'amatissimo attore italiano Raoul Bova.

Le anticipazioni e gli ospiti della quinta puntata del Serale di Amici

È tutto pronto per la nuova e imperdibile puntata del Serale di Amici. Dopo l'eliminazione di Enula, dieci sono gli allievi della scuola più famosa e seguita d'Italia che proseguono la loro corsa verso la vittoria finale. Anche questa settimana non ci sarà l'eliminazione diretta.

I ragazzi della ventesima edizione di Amici ancora in gara sono Sangiovanni, Serena e Deddy per la squadra capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, Tancredi, Raffaele, Martina e Alessandro per il team di Arisa e Lorella Cuccarini; Samuele, Giulia e Aka7even per la squadra di Veronica Peparini e Anna Pettinelli. Chi sarà l'eliminato della serata?

Leggi anche Arisa e Lorella Cuccarini lanciano un guanto di sfida a Rudy Zerbi e Alessandra Celentano

Siamo arrivati a metà percorso e le tensioni iniziano a farsi sentire. Non mancheranno infatti accesi scontri e confronti in studio. A giudicare le esibizioni dei ragazzi ancora in gioco tre giudici speciali Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto Di Savoia. L'appuntamento con il Serale di Amici è per stasera, sabato 17 aprile, in prima serata su Canale 5.

Scopri le ultime news su Amici.

Foto Ufficio Stampa Fascino P.g.t