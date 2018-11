Amiche da morire: il film Stasera su Rai Tre

Amiche da morire, il film in onda stasera, 16 novembre 2018, alle 21.15 su Rai 3, ha segnato nel 2013 l'esordio alla regia della giovane Giorgia Farina, che ha scritto il film insieme a Fabio Bonifacci.

Ambientato in una non ben precisata isola del sud Italia (in realtà il film è stato girato in Puglia, a Monopoli e dintorni), il film è una riuscita commedia intrisa di umorismo nero con protagoniste le bravissime Claudia Gerini, Cristiana Capotondi e Sabrina Impacciatore, nel ruolo di tre donne, molte diverse l'una dall'altra e che non nutrono pochissima simpatia reciproca, costrette far fronte comune quando si consuma una tragedia e ci scappa il morto.

Amiche da morire, che si stacca nettamente dalle commedie abitualmente prodotte in Italia, rappresenta quel caso cinematografico in cui tutto funziona a meraviglia e il pubblico assiste a qualcosa di originale. Leggi la nostra recensione completa del film Amiche da morire.



Amiche da morire: Il trailer del film in HD

La trama ufficiale del film:

Amiche da morire racconta una storia che si svolge d'estate su un'isoletta del sud Italia. In questa realtà, divisa tra modernità e retrogrado tradizionalismo, si snodano le vite di tre donne, che malgrado le notevoli diversità si trovano costrette a far fronte comune per salvarsi la pelle. Gilda Claudia Gerini), una bellezza verace venuta dal continente, che da anni sbarca il lunario facendo il mestiere più antico del mondo; Olivia (Cristiana Capotondi), una giovane moglie da manuale, bella ed elegante che suscita le invidie delle donne per la sua vita idilliaca accanto a un bel marito; Crocetta (Sabrina Impacciatore) il brutto anatroccolo che si mormora porti iella a qualsiasi sventurato le si avvicini e tenti di conquistarla. A complicare la loro vita arriva un fiero quanto brusco commissario di polizia, Nico Malachia (Vinicio Marchioni). Il commissario intuisce che le tre nascondono un segreto.