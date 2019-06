Alla ricerca di Jane: il film con Keri Russell stasera in tv su Rai 2

Trovare l'uomo ideale (o la donna, nel caso contrario) non è una cosa facile. Anche perché il problema sta tutto lì in quella parolina "ideale", che indica per l'appunto l'appartenenza del soggetto a un mondo delle idee, dei sogni (per avvicinarsi a un'altra celebre locuzione), che spesso va a sbattere in maniera frontale e violenta con la realtà. E se è bene non rinunciare a sogni o aspettative, è bene ricordarsi che queste non dovrebbero mai diventare eccessive, o idiosincratiche.

A raccontarlo bene è una commedia molto insolita e molto divertente che va in onda stasera in tv alle 21:20 su Rai 2. Si chiama Alla ricerca di Jane, che poi nella versione originale è Austenland, ed ecco che già i più attenti avranno intuito che c'entra qualcosa una famosissima scrittrice inglese dell'età vittoriana.



Alla ricerca di Jane: Il trailer italiano in HD

In Alla ricerca di Jane Keri Russell - l'attrice nota soprattutto come protagonista di serie tv come Felicity o The Americans - interpreta il ruolo di Jane Hayes, una donna che non riesce a venire a capo della sua vita sentimentale proprio a causa di eccessive aspettative, e di ossessioni più o meno mal riposte. Jane - sorta di Bridget Jones meno irritante e più statunitensemente pragmatica - è infatti una fan accanita della letteratura di Jane Austen, e in particolare ha nel Darcy di "Orgoglio e Pregiudizio" un modello ideale di uomo che diventa irraggiungibile per chiunque incontri nella vita reale. Un giorno Jane decide di andare in vacanza in un parco a tema dedicato alla sua amata scrittrice, Austenland: lì le sue fantasie di incontrare il perfetto lord inglese diventano improvvisamente molto più reali di quanto avrebbe mai potuto immaginare.

Tratto da un romanzo di Shannon Hale, Alla ricerca di Jane è stato adattato per il cinema e diretto a Jerusha Hess, moglie e co-sceneggiarice di Jared, il regista di film come Napoleon Dynamite, Super Nacho e Gentlemen Brocos, che qui dimostra quanto fosse importante la sua mano in quei titoli.

Esattamente come la storia che racconta, sotto la patina superficiale dolciastra e zuccherosa di una rom-com come tante, Alla ricerca di Jane nasconde un cuore dissacrante e perfino pacatamente rivoluzionario. Capace di far risorgere l'austenismo e il romanticismo, finalmente di nuovo puri e liberi dalle zavorre delle inutili aspettative, dell'ideologia e di un mondo che rende commercio e mercato tutto quanto.