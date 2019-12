Adorabile nemica: la commedia con Shirley MacLaine e Amanda Seyfried stasera su Cielo

Anticipazioni TV

Una storia di amicizia femminile raccontata da un film che è un omaggio a una delle attrici più importanti del XX° secolo.

Poche attrici hanno segnato la storia del cinema americano come Shirley MacLaine, che ha esordito davanti alla macchina da presa niente meno che in un film di Alfred Hitchcock. La protagonista di Irma la dolce, Oltre il giardino e Voglia di tenerezza ha continuato a lavorare anche in tarda età ed è stata perfino l'eccentrica Martha Levinson di Downton Abbey. Nel 2017 la Maclaine ha duettato con Amanda Seyfried in una commedia intitolata Adorabile nemica e diretta da Mark Pellington. Va in onda questa sera su Cielo alle 21.20.

Il trailer di Adorabile nemica

Adorabile nemica: Il trailer italiano del film - HD

In Adorabile nemica Shirley MacLaine interpreta Harriet Lauler, milionaria dispotica e irresistibile, abituata a controllare tutto quello che la circonda, persone comprese. Un giorno Harriet decide di voler controllare anche quello che si dirà di lei dopo la sua morte: perfino il suo elogio funebre deve essere di suo gradimento! Incarica quindi Anne, una giovane giornalista con ambizioni letterarie, di scrivere la sua storia, con conseguenze divertenti e imprevedibili. Nascerà un’intesa sincera, buffa e conflittuale, tra due donne forti e libere.

Presentato in anteprima al Sundance Film Festival, Adorabile nemica è stato pensato proprio come un "film tributo" a Shirley MacLaine, che tuttavia, a 83, anni ha ancora la vivacità di una ragazzina. E infatti la commedia è divertente e movimentata ed è contaminata da quella tenacia che ha sempre caratterizzato l'attrice, anche in anni in cui, a Hollywood, non era facile essere donne. Altra attrice che nel film lascia il segno è Anne Heche, che fa la parte della figlia di Harriet. La sua interpretazione è notevole, e notevole è anche la Seyfried, che forse non uguaglia il talento della sua più anziana compagna di set, ma sa stare al passo con lei. Il regista del film, Mark Pellington, è conosciuto soprattutto per il suo secondo e terzo film, che sono Arlington Road, con Jeff Bridges e Tim Robbins, e The Mothman Profecies, con Richard Gere.