Anticipazioni TV

AD10S Diego: Stasera su Rai 1 al posto del previsto film per la TV Ottilie von Faber-Castell

La redazione di Comingsoon.it di 28 novembre 2020

Modifica del palinsesto per la prima serata di oggi di Rai 1: il film per la TV Ottilie von Faber-Castell - Una donna coraggiosa non andrà in onda per la sciare spazio allo speciale AD10S Diego, in omaggio a Diego Armando Maradona a due giorni della sua morte.