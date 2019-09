Abbronzatissimi 2 - Un anno dopo: la commedia con Jerry Calà ed Eva Grimaldi stasera su Iris

Anticipazioni TV

A Cervia, sotto il sole, si incontrano donne in fuga, giornalisti a caccia di editori, belle ragazze e coppie stanche.

"L’estate sta finendo, e un anno se ne va" - cantavano i fratelli Righeira nel 1985 e quella canzone un po’ malinconica (intitolata proprio "'L'estate sta finendo") sicuramente starà risuonando nelle orecchie di molti di voi, visto che le ferie sono ormai terminate per tutti e l’autunno è alle porte. Ma c'è un "luogo" dove ci si può ancora illudere di essere a luglio o ad agosto e di poter correre liberamente sulla spiaggia con pinne, fucile ed occhiali. E’ il piccolo schermo, dove stasera potrete vedere un film marino e vacanziero con Jerry Calà e una giovane Valeria Marini: Abbronzatissimi 2 - Un anno dopo. L’appuntamento è su Iris alle ore 21:00

Ricky, Maurizio e Jessica partono per le vacanze e finiscono sulla spiaggia di una beauty farm dove Maurizio rimane folgorato da Bea, che è accompagnata dal cinquantenne Alfredo, che sembra suo padre ma in realtà è la sua dolce metà. Alla beauty farm arrivano anche i coniugi Boccioni in cerca di nuovi brividi: vorrebbero fare uno scambio di coppia. Hanno però la sventura di imbattersi in Martino, giornalista sportivo esperto di automobili e invasato di motori che ha un unico obiettivo: agganciare l'editore Mondì e fargli pubblicare il suo libro. Poi c'è Daniela, che desidera solo riposarsi e stare lontana da Piero, il suo ex marito.

Abbronzatissimi 2 - Un anno dopo, che è uscito nel 1993, è il seguito ideale di Abbronzatissimi, film del 1991 ambientato a Rimini (qui invece siamo a Cervia) e sempre incentrato sulle vicende di una moltitudine di personaggi e interpretato da Jerry Calà, Eva Grimaldi e Mauro Di Francesco. Anche stavolta la regia è di Bruno Gaburro, che punta molto su Calà, al tempo ancora in voga nonostante i 10 anni passati tanto da Sapore di mare quanto da Vacanze di Natale. Accanto alla Marini, al suo quarto film, troviamo Vanessa Gravina e Franco Oppini. Il film è pieno di "bambole" e "ragazzacci", oltre che di gag e di batutte di spirito e, pur essendo ambientato in una moderna SPA o beauty farm, ci riporta ad atmosfere Anni '60, anche se i bandana e le Harley-Davidson ci dicono altro. Abbronzatissmi 2 è un classico della tv, dove ha avuto maggiore successo che al cinema. Accattivante la colonna sonora con molte hit dell’epoca, fra cui "All that she wants" degli Ace of Base.