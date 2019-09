4 Hotel: stasera la seconda stagione del docureality di Bruno Barbieri su TV8

Anticipazioni TV

Riparte la sfida tra gli albergatori italiani. Nel primo episodio lo chef stellato nominerà la miglior struttura turistica in Puglia.

Stasera, domenica 15 settembre 2019, alle 21.15 su TV8, dopo il successo della prima stagione, ricomincia la gara tra gli albergatori dei posti più belli d’Italia: 4 Hotel. A condurre il programma ci sarà Bruno Barbieri, giudice esigente, sofisticato ed esperto di hôtellerie.

4 Hotel: prima tappa in Puglia

Nel primo appuntamento lo chef stellato si recherà nelle località più suggestive della Puglia, tra masserie e trulli. Questa volta la sfida per conquistare il titolo è tra Pasquale, Caroline, Tonia e Silvana. I partecipanti, colleghi e avversari, passeranno un giorno e una notte nei reciproci hotel. Il giudice Barbieri proverà personalmente l’accoglienza, lo stile, la pulizia, i servizi e l’ospitalità di ogni albergo. Dopo il check-out, gli sfidanti esprimeranno il proprio giudizio, votando da 0 a 10 su location, camera, servizi e prezzo.

Ricercato ed elegante, Bruno Barbieri è presentatore e giudice della competizione. Il cuoco ha una grande esperienza in materia di viaggi, così da diventare un punto di riferimento nell’arte dell’accoglienza alberghiera. Barbieri valuterà le capacità di problem solving e la customer care di ogni albergatore, mettendolo di fronte a imprevisti di ogni tipo. Con il suo voto finale potrà confermare o modificare il verdetto dei quattro sfidanti. Alla termine, solo uno dei concorrenti si aggiudicherà il montepremi, da reinvestire nella propria azienda.

4 Hotel: gli albergatori della puntata di stasera

Ad Alberobello si trova Trulli Holiday, albergo diffuso gestito da Pasquale, pugliese doc, innamorato del proprio lavoro, tanto da vivere all'interno di uno dei trulli che fanno parte dell’hotel. I trulli che compongono l’albergo sono stati ristrutturati in maniera funzionale e moderna.

Vicino Fasano si trova Masseria Alchimia, una Boutique House gestita dalla determinata e forte Caroline. Qui l’attenzione all'ambiente e alla qualità sono molto sentite. L’albergo cerca inoltre di creare un’armonia tra il rigore svizzero e lo charme pugliese.

A Polignano a Mare si trova il B&B Dei Serafini di Tonia, una vera problem solver. Si tratta di una sorta B&B diffuso, ampliatosi nel tempo con l’acquisto delle case della zona. L’albergo si contraddistingue per l’amore per il cibo e la forte territorialità.

Sempre a Polignano a Mare troviamo la Masseria le Torri della tranquilla Silvana. Caratterizzata da un elegante stile shabby chic, la masseria è stata ristrutturata fin nel minimo dettaglio.

Nelle prossime settimane, Bruno Barbieri continuerà il suo viaggio facendo tappa a Torino, in Umbria, a Roma, in Valtellina, a Verona, in Liguria e infine a Catania. Saranno otto puntate durante le quali gli hotel, di diverse fasce di prezzo o categoria, si giocheranno la vittoria finale puntando sulle proprie caratteristiche e specialità.

4 Hotel ci attende questa sera alle ore 21:15 su TV8.