4 Hotel e un film nel futuro, incontro con Bruno Barbieri

Anticipazioni TV

Parte una nuova stagione di 4 Hotel con molte novità e rinnovata voglia di viaggiare e stimolare la ripartenza nei tanti telespettatori fedeli del programma, ma non solo, anche un film nel futuro di Bruno Barbieri, che abbiamo intervistato.

Ha passato un paio di mesi in giro per l’Italia, Bruno Barbieri, fra tamponi e distanza di sicurezza, per girare la nuova stagione di 4 Hotel. Occasione per alimentare la voglia degli italiani di rimettersi in viaggio, ripartendo lasciandosi alle spalle il momento peggiore della pandemia, per apprezzare anche le comodità e la qualità dell’hôtellerie nazionale, oltre alle bellezze di città e natura. Non sono mancate le attività esterne, con tanto di caduta in moto sotto la pioggia o una “legnata in mare con l’acqua a 2 gradi”.

È con il solito entusiasmo, anche per lo scudetto della sua Inter, che Barbieri ci parla del ritorno di 4 Hotel, produzione originale Sky realizzata da Banijay Italia, al via da oggi, 13 maggio, ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno e NOW, e sempre disponibile on demand. Lo incontriamo via zoom e ci tocca ammettere subito una grave mancanza: ‘non abbiamo sul letto il topper’, uno dei tormentoni delle sue perlustrazioni implacabili nelle stanze d’albergo, forse ancor di più dei peli residui o dei cumuli di polvere. Un Barbieri che abbandona per una parte dell’anno i panni di chef per indossare i suoi consueti completi colorati, arditi ma eleganti, negli hotel di tutta Italia.

Stasera si partirà con Venezia, con una grande novità: l’introduzione di una nuova categoria, la colazione, per giudicare in maniera sempre più esaustiva. “Sarà una stagione eccezionale”, ha detto Bruno Barbieri, “abbiamo introdotto categorie nuove, incontrando albergatori con voglia di ricominciare, di rimettersi in discussione e far vedere la loro terra, in un momento così difficile. Hanno fatto rientrare personale e riaperto come se nulla fosse successo, con un impegno anche economico. I sindaci, gli operatori turistici, sono stati tutti super disponibili, hanno capito che il programma aiuterà sicuramente a far ripartire tutto il meccanismo. L’hôtellerie è il biglietto da visita del nostro paese, dal turismo a chi viaggia per lavoro. Un messaggio veramente positivo, anche perché abbiamo fatto i salti mortali, non è stato facile, Sky ha approntato una grande organizzazione in sicurezza. È un programma che non viene fatto in uno studio, ma in giro all’aperto e ogni giorno erano previsti tamponi, per chiunque veniva sul set. Ci hanno permesso di esprimerci tutti al meglio”.

Una “vita monacale”, due mesi chiuso in stanza quando non registrava, mangiando solo e al sicuro a pochi passi dal suo amato topper. Anche perché, come ricorda Barbieri, “se si ammala il conduttore sono guai”. Sulla novità regolamentare dell’anno, il pasto più importante della giornata, come amano ripetere nonne e nutrizionisti, ecco cosa dice il conduttore, “Ogni anno cerchiamo di far crescere 4 Hotel, e quest’anno abbiamo aggiunto la colazione come nuova categoria. È il biglietto da visita dell’albergo, l’ultima cosa che ti rimane in mente, specie se non ti soddisfa. Ho scoperto un sacco di cose meravigliose, dalla proposta internazionale a quella a chilometri zero o solo vegana. È stata una categoria molto interessante, con gente veramente preparata, e ho spaccato i maroni come al solito, con richieste come il porridge nel latte o nell’acqua salata, magari con frutti di bosco, per rompere le scatole e vedere la preparazione gastronomica. Attraverso una colazione puoi raccontare il territorio. I turisti che arrivano da New York, Miami o dal Giappone vogliono assaggiare marmellata fatta in casa, formaggi che mangi solo lì. Ho detto a tutti all’inizio di ogni puntata che tre mesi dopo sarei ripassato, e se non avessi trovato le stesse cose gliel’avrei fatta pagare. Non è che perché ci siamo noi che devono alzare lo standard qualitativo di tutti i giorni.”

Un paese, l’Italia, in cui le grandi catene di lusso sono presenti, ma quella che “deve crescere è l’hôtellerie dei giovani o a conduzione familiare. Ho visto cose da paura, in una puntata ci sono solo giovani, anche in regione finite nel dimenticatoio. Sono ragazzi che hanno ridato vita all’alberghetto della nonna o investito in Bed & Breakfast con entusiasmo. Sono il futuro del settore, e allora chapeau, sono molto felice e magari anche con 4 hotel daremo il là come dieci anni fa con Masterchef. Gli albergatori italiani sono tutti molto preparati, con grande preparazione tecnica e culturale. Quest’anno esploriamo vari tipi diversi di alberghi, dai low cost di Milano al fenomeno non molto conosciuto del glamping, camping con tutti i comfort di un hotel di lusso, nella puntata girata in Maremma. Non ci sono solo gli hotel vip nel cuore delle città, l’Italia è anche questa, quello che la gente non si aspetta,”

Parlando del futuro, mentre sta per partire la produzione della nuova edizione di Masterchef, Barbieri svela una nuova avventura. “Ho girato un (docu)film molto bello, che tocca un tema molto profondo. Una bella storia, non solo mia ma anche di tanta altra gente, anche un po’ noir, ma non voglio spoilerare troppo. È un campo che mi interessa abbastanza, se sono rose fioriranno. Ho lavorato con un regista bravissimo che avrà grande futuro. Poi ho scritto un libro che uscirà a fine anno, adesso i miei obiettivi sono altri, fermo restando che per tutta la vita fino alla bara vorrò fare Masterchef e 4 Hotel, vorrei dedicarmi all’hôtellerie, ma in giro per il mondo, chissà… lo racconterò un po’ più avanti.”