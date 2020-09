4 Hotel, al via la terza stagione dello show di Bruno Barbieri: Stasera in Prima TV su Sky

Anticipazioni TV

Ricomincia il viaggio di Bruno Barbieri tra gli hotel italiani. Giudice integerrimo e sofisticato conoscitore dell'hôtellerie, nella prima puntata di stasera ci porterà alla scoperta delle meraviglie della Versilia

Il gran giorno è arrivato! Stasera, martedì 1° settembre 2020, tornano Bruno Barbieri e le sfide del suo 4 Hotel. Lo Chef Stellato è di nuovo protagonista e giudice della gara tra gli albergatori italiani, proprietari di alcuni tra i più belli e affascinanti hotel d'Italia. Saranno otto inediti episodi - in onda ogni martedì su Sky Uno, Now TV, Sky Go e sempre disponibili on demand – alla scoperta delle bellezze del Nostro Paese e delle strutture che meglio rappresentano il nostro panorama turistico. La modalità del gioco è sempre la stessa: i concorrenti trascorreranno un giorno e una notte nei reciproci alberghi. Durante il loro soggiorno e dopo aver fatto il check-in, per ciascun hotel e insieme allo Chef, sperimenteranno l’accoglienza, lo stile, la pulizia, i servizi offerti e l’ospitalità di ciascun albergatore rivale. La mattina dopo, alla fine della colazione e davanti al tavolo del confronto, dovranno dare un voto da 0 a 10 in quattro categorie: location, camera, servizi e prezzo. Attenzione però: Babieri – giudice integerrimo – potrà con la sua votazione confermare o ribaltare la classifica! Ma scopriamo le location di quest'anno e le anticipazioni della prima puntata di questa sera:

4 Hotel, le location della terza edizione

Quest'anno, Bruno Barbieri e 4 Hotel ci porteranno alla scoperta della Versilia, della Penisola Sorrentina, del Garda, del Chianti, delle Marche, della Val Rendena, del Trentino, della Tuscia e di Parlermo. Nove location, una più suggestiva dell'altra per una terza edizione dello show – gara che si prevede ricca di sorprese e novità a partire dalla prima delle otto puntate, in onda questa sera alle 21.15 su SkyUno, visibile su Sky Go per smartphone, tablet e PC e in streaming su Now TV.

4 Hotel, anticipazioni prima puntata: Bruno Barbieri arriva in Versilia

La prima location di quest'anno è la Versilia, tra mare incantevole e campagne verdissime e tra meraviglie della natura e cultura millenaria. La sfida della prima puntata della terza edizione di 4 Hotel- tra Forte dei Marmi, Camaiore e Viareggio – vedrà protagonisti:

Francesco , il titolare dell’ Hotel Esplanade di Viareggio : pistoiese doc ha preso in gestione l'hotel due anni fa, dopo la morte del suo amato babbo Piero. Prima di diventare albergatore si occupava di edilizia ma ora gestisce la struttura insieme ad altri tre soci. L'Hotel Residence Esplande è gestito dalla famiglia di Francesco dagli anni '80, anni in cui papà Piero ne acquisto totalmente la proprietà. La struttura – un palazzo storico costruito nel 1938 - si trova a Viareggio, sulla passeggiata a pochi metri dal mare e dispone, oltre alle camere, anche di mini appartamenti gestiti come residence.

Giovanni il titolare dell' Hotel Bijou di Forte dei Marmi : veterano del sistema alberghiero, Giovanni gestisce il suo hotel insieme a sua moglie Marisa, la direttrice. La struttura, a 700 metri dal mare, ha uno stile moderno, dai colori freschi e che richiamano la Provenza. Giovanni e Marisa hanno lavorato per diversi anni in Costa Azzurra e hanno voluto riportare quelle atmosfere anche in Italia. Giovanni è convinto che il suo hotel si trovi in una posizione privilegiata, essendo in una zona residenziale e lontana dal caos del centro e del lungomare.

Letizia la proprietaria del Relais Corte dei Rodeschi : la struttura che Letizia gestisce insieme al marito, si trova nell'entroterra di Camaiore . Si tratta di un'antica dimora storica lucchese del 1700 situata in un borgo storico e con un piccolo torrente che le scorre accanto. Ha un giardino privato – con tanto di prato all'inglese – e una piscina. Letizia ama essere immersa nel verde delle Alpi Apuane piuttosto che essere vicino al mare. Lei non è solo la proprietaria ma anche una vera e propria dermatologa: ha infatti inventato una maschera per il viso, creata con la polvere del marmo di Carrara, e si vanta di essere l'unica al mondo a usare il marmo come trattamento di bellezza.

Massimo il proprietario e gestore di Villa La Bianca: il relais è situato tra le campagne di Camaiore, ed è una villa signorile del 1500. La villa è stata il centro più attivo della letteratura italiana degli anni '80 ma anche la casa privata del letterato Cesare Garboli. Nel corso degli anni la struttura ha subito diverse trasformazioni: da frantoio con il molino e l'acquedotto si è trasformata in un opificio con l'aggiunta di una dimora signorile e una ciminiera, per poi essere acquistata - nei primi anni del '900 - dalla famiglia Garboli che la trasforma in una casa privata. Infine, sul finire degli anni '90 è stata convertita in un relais. La filosofia della struttura è quella di offrire il massimo relax agli ospiti, facendoli sentire in un'altra epoca.

Toccherà quindi a questi 4 concorrenti riuscire a conquistare il titolo di miglior hotel delle Versilia e sembra che ci siano tutti i presupposti per una partenza scoppiettante. Vi ricordiamo che l'appuntamento con Bruno Babieri e il sui 4 Hotel, è per stasera alle 21.15 su SkyUno, su Now Tv, su Sky Go e sempre disponibile on demand.