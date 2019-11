3 Generations - Una famiglia perfetta: il film con Elle Fanning, Naomi Watts e Susan Sarandon stasera su Rai Movie

Anticipazioni TV

Un dramma familiare con protagonista un ragazzo intrappolato nel corpo di una ragazza.

La bionda Elle Fanning, che ha appena 21 anni, è un'attrice molto quotata a Hollywood e molto ricercata dai registi, come dimostra la sua filmografia che comprende più di trenta titoli. L'Aurora di Maleficent 2: Signora del Male nonché la protagonista femminile di Un giorno di pioggia a New York di Woody Allen, ha diviso la scena con Naomi Watts e Susan Sarandon in un family drama intitolato 3 Generations- Una famiglia quasi perfetta in cui si parla di libere scelte e battaglie per diventare ciò che si desidera essere. Diretto da Gaby Dellal nel 2015, il film va in onda questa sera alle 21.10 su Rai Movie.

Il trailer di 3 Generations - Una famiglia quasi perfetta

3 Generations - Una famiglia quasi perfetta: Il trailer italiano del film - HD

Ramona è un'adolescente che, fin dall’età di 4 anni, si è sentita un maschio, e per questo si fa chiamare Ray, si veste da ragazzo e gira per le strade di New York in skateboard. Sua madre e sua nonna hanno acconsentito alla cura ormonale che le permetterà di cambiare sesso, ma per cominciarla Ramona ha bisogno del consenso del padre, da tempo assente. Sarà proprio lei a trovarlo e a scoprire non solo che si è rifatto una vita e ha 3 figli, ma anche la ragione per cui è andato via di casa.

Uscito nel 2017, 3 Generations - Una famiglia perfetta è uno degli ultimi film distribuiti dalla Weinstein Company, la società del molestatore numero 1 di Hollywood Harvey Weinstein, che con le sue malefatte ha innescato la nascita del movimento #MeToo. La casa di produzione e distribuzione, che ha dichiarato bancarotta all'inizio del 2018, ha portato nelle sale USA decine di film importantissimi, dai 2 Kill Bill a Paddington a The Imitation Game. 3 Generations fa parte della schiera delle tante storie coraggiose dal sapore indipendente che ha voluto far conoscere.

3 Generations - Una famiglia perfetta ha avuto la sua anteprima al festival di Toronto e ha scatenato polemiche nella comunità tansgender perché per il ruolo non è stato ingaggiato un transgender e perché, riferendosi al personaggio di Ray in un'intervista, Gaby Dellal ha più volte fatto parlato di una "lei" e non di un "lui". In merito a questa seconda questione, la regista ha obiettato che nell'articolo incriminato, si riferiva a Elle Fanning e non al suo personaggio.

3 Generations - Una famiglia perfetta è un film delicato e coraggioso, che fa commuovere e a volte sorridere e che ha il suo punto di forza in un cast femminile sempre a fuoco.