Zenimation, esempi di puro sound design in streaming su Disney+

News Streaming

La curiosa serie di cortometraggi tematici Zenimation in streaming su Disney+ monta celebri sequenze dei classici Disney isolandone il suono d'ambiente.

E' già disponibile in streaming su Disney+ una curiosa serie di cortometraggi, Zenimation. Questa fusione di zen e animazione prevede brevi montati di 4-5 minuti con sequenze dei classici animati Disney, dalle pietre miliari come Lilli e il Vagabondo, arrivando alla contemporanea CGI di Oceania e Frozen 2, passando per Hercules, Tarzan e tanti altri, con una particolarità: le sequenze sono montate insieme tematicamente (acqua, paesaggi urbani, natura...) e come audio presentano soltanto il sound design di ambiente.

Ve li segnaliamo perché l'esperienza è assai curiosa e può avere un valore didattico: specialmente in un film d'animazione, il sound design viene creato praticamente da zero, perché non ci si può avvalere di un audio in presa diretta inesistente. La creazione di rumori ed effetti d'ambiente è però fondamentale per garantire la credibilità di un'ambientazione e quindi della storia che vi si svolge: Zenimation, anche se forse non assicura il livello di rilassamento al quale punta il suo titolo, è una serie intrigante perché estrapola un elemento del cinema che di solito assorbiamo in maniera subconscia, permettendoci di capire quanto possa essere importante. La postproduzione sonora è stata curata dalla Skywalker Sound, quindi vi consigliamo di connettere i vostri impianti surround o le vostre soundbar al televisore, per godere al meglio di questi "assaggi di puro suono". Per i più interessati alla tecnica, consigliamo proprio un'ottima cuffia.