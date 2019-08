xXx - Il ritorno di Xander Cage, Vin Diesel colpisce ancora su Infinity

News Streaming

Action tamarro senza vergogna, il film è divertente, a patto di accettarne lo spirito.

xXx - Il ritorno di Xander Cage con Vin Diesel è disponibile in streaming sul servizio on demand di Infinity, incluso nella sottoscrizione mensile. Si tratta del terzo capitolo della saga, ma solo del secondo interpretato da Diesel. Se ricordate, la serie era iniziata con xXx nel 2002, per la regia di Rob Cohen e la presenza nel cast di Asia Argento. Il sequel xXx 2: The Next Level (2005) stranamente era passato a un altro protagonista, Ice Cube, per la regia invece di Lee Tamahori. Dopo i trionfi di Fast and Furious, Diesel ha deciso di riprendere in mano il suo tripla-X con questo "ritorno", diretto da D.J. Caruso.

Quattro terroristi acrobati hanno rubato il famigerato "Vaso di Pandora", un congegno che permette di hackerare qualsiasi apparecchiatura: lo vorrebbero usare per far precipitare sulla Terra alcuni satelliti. L'unico che possa risolvere il pasticcio è il buon vecchio "agente tripla x" Xander Cage (Vin Diesel). Ribelle, strafottente come al solito, Xander imporrà ai superiori le proprie (lasse) regole e la sua squadra. E tra seduzioni e set sfasciati avrà la meglio dei cattivi di turno.