World’s Toughest Race: Eco-Challenge Fiji, per un ferragosto rovente su Amazon Prime Video

News Streaming

Una gara senza precedenti ai limiti della resistenza umana su e giù per uno scenario memorabile, World’s Toughest Race: Eco-Challenge Fiji per un ferragosto da brividi su Amazon Prime Video.

In attesa della ripresa delle varie gare motoristiche e automobolistiche prevista per le prossime settimane, l’estate sarà ancora di più di adrenalinica, ma con uno spitito eco e sudore, sacrificio e muscoli al posto di pistoni e acceleratore, con un nuovo show in uno scenario da favola. Stiamo parlando di World’s Toughest Race: Eco-Challenge Fiji, che debutterà il prossimo 14 agosto su Amazon Prime Video per un ferragosto rovente, in tutti i sensi. Un’avventura in 10 episodi presentata da Bear Grylls e prodotta da Mark Burnett, propone una gara da brivido in cui 66 squadre da 30 paesi diversi si sfidano in una non-stop lunga 11 giorni, senza interruzione, 24 ore al giorno, lungo centinaia di migliaia di chilometri in uno scenario vario e memorabile su e giù per montagna, giungla e oceano nelle isole Fiji.

330 sono stati i concorrenti che si sono sfidati lo scorso anno, in 671 km di percorso, divisi in gruppi da 5 atleti e un assistente, rendendo World’s Toughest Race: Eco-Challenge Fiji una vera lotta per raggiungere il traguardo finale. Alla prova la resistenza umana dei piloti, fisica e mentale, con al cuore dello sforzo la capacità di resistenza sotto incredibile stress.

La serie, prodotta da MGM Television in collaborazione con gli Amazon Studios, è il frutto del lavoro di un team televisivo premiato agli Emmy che include il presentatore ed executive produce Bear Grylls (Running Wild), la showrunner e produttrice esecutiva Lisa Hennessy (Eco-Challenge).